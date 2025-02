Dani Martín se abre como nunca con Évole: "Contar que voy al psiquiatra y que he estado medicado me hace sentir bien"

"Eres un tipo al que le contaría la verdad". Y, desde luego, así ha sido. Dani Martín se ha sincerado como nunca con Jordi Évole en la entrega de este domingo de Lo de Évole. Entre otras cuestiones, el que fue vocalista de El Canto del Loco ha hablado abiertamente de los problemas de salud mental que arrastra desde hace años.

Fue en los últimos tiempos cuando decidió ponerles remedio, tomándose un descanso en su carrera. "Llevo casi un año y medio haciendo un trabajo terapéutico, yendo a una psiquiatra. He conseguido agradecer cuando me dicen que estoy guapo, agradecer cuando me dicen que un concierto ha estado bien", ha reconocido Martín.

Sorprendido, el presentador de laSexta le ha pedido que profundice en este "síndrome del impostor". "Antes venía Coque Malla a verme y a decirme que el concierto había sonado de la hos... Que como empatizaba con el público. Y yo decía: 'Coque Malla no me dice eso a mí ni de coña", ha recordado el entrevistado.

A continuación, rememorando la publicación en la que anunciaba que se retiraba un tiempo de los escenarios, Dani ha desvelado que Joan Manel Serrat le llamó "preocupado": "Nene, ¿qué ha pasado?'. Y yo: 'Nada, que me he abierto en canal en un tuit de estos y me han mandado a un psiquiátrico'. Y el jefe me dijo: 'Hay que contar menos".

"Qué breve, pero qué acertado", ha valorado Évole. "De repente te atreves a decirlo, a contarlo. Me parece más bonito hablar de esas cosas que hablar de qué coche tienes, de la foto en el barco o la casa donde veraneas. Me da más pudor eso que lo otro", ha aceptado el madrileño.

Dani Martín, en 'Lo de Évole'. Atresmedia Televisión

"Mucha gente me decía: 'Oye, ¿no te da pudor haber redactado esto? Un post donde te muestras tan sensible, tan vulnerable'. Pues la verdad es que no. Me hace feliz contar que voy al psiquiatra, que he estado medicado, que lo he necesitado para equilibrar la química de mi cabeza", ha expresado Martín.

Es más, el protagonista de esta semana de Lo de Évole ha asegurado que le "hace sentir bien" hacerlo público. Incluso piensa que es una ayuda "para la gente que pueda necesitarlo" en algún momento.

"El miedo me ha salvado la vida"

Más avanzada la entrevista, Dani Martín pasaba a comentar su cambio de hábitos. Ya no bebe alcohol, decisión que tomó "hace dos años". En ese punto, consideró que "ya había sobrepasado el cupo" de los excesos.

Aun así, ha revelado que no ha sido "muy drogota" a lo largo de su vida y que ha sabido decir 'no' a las sustancias: "El miedo me ha salvado la vida, el no ser atrevido. El no querer sobrepasar esa línea, nunca mejor dicho".

"A partir de cierta edad, cuando acompañas a tu padre al hospital y ves ciertas cosas, te das cuenta de que hay que empezar a cuidarse. Así, cuando llegues a determinadas edades, puede estar fuerte para lo que venga", ha razonado el que fue 'frontman' de El Canto del Loco.