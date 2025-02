La parodia con la que Patricia Conde 'vuelve' a 'MasterChef' dos años después de su sonada polémica con el programa

Este viernes, José Mota No News parodió uno de los programas insignia de Televisión Española, MasterChef. Hasta aquí, todo normal. Si no tenemos en cuenta que una de las cómicas presentes en el 'sketch' tiene mucho que ver con el 'talent show' culinario. Y no precisamente para bien.

Patricia Conde, copresentadora del nuevo formato de humor de La 1, fue finalista de MasterChef Celebrity en 2022. En esta parodia, se mete en la piel de Samantha Vallejo-Nágera en una versión del programa muy particular: MasterChef edición bulos. "Concursantes, ha llegado el momento de ver vuestras creaciones", dice José Mota, caracterizado de Pepe Rodríguez.

"Enséñanos tu bulo, por favor", pide Conde a una aspirante, que trae emplatado un papel con el mensaje "Elon Musk y Donald Trump beben sangre". Jordi Cruz, interpretado por el Federico de Juan, da el aprobado "por los pelos" al 'plato': "Receta de leyenda, muy de los ochenta. Me cuesta creerlo".

"¡Ojo al amasar el bulo! Podría irse de madre y causar graves intoxicaciones informativas", advierte Rodríguez, antes de que otro participante muestre su 'elaboración': "La tierra es triangular". Acto seguido, un nuevo bulo: "Un meteorito caerá sobre el plató de MasterChef a los 22:30 horas".

Justo entonces, los tres jueces se ponen "a cubierto", sin que suceda nada. "Nivelazo de bulo, nos lo hemos tragado enterito", admite Pepe. Así, el jurado despide el programa y Samantha anuncia la siguiente entrega: "La semana que viene, MasterChef Junior bulos". "El programa en el que los niños aprenderán a colarle 'mentiruscos' a los padres", añade Pepe.

Su polémica con 'MasterChef'

Como decíamos, el paso de Patricia Conde por la séptima edición de MasterChef Celebrity fue controvertido. Después de que se emitiese la entrega en la que se quedaba a las puertas del duelo final, la actriz explotó en redes contra el formato de Shine Iberia.

La vallisoletana llegó a afirmar que algunos compañeros consumían drogas durante las grabaciones: "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto".

Patricia Conde cargó duramente contra el talent culinario en sus redes sociales.

Además, acusaba a la dirección de gastar jugarretas a los concursantes en favor de 'show': "Ah, y otra cosa, jefa. Dile a los chicos de redes del programa, que son maravillosos, que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan, 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo".

Dos años después de la polémica, en una entrevista para El Televisero, hablaba así del espacio de la cadena pública: "Han pasado muchas cosas desde MasterChef hasta hoy, no tengo ya recuerdo ni bueno ni malo. Me llevo a amigos de allí, no solamente los que están delante de la cámara, sino mucha gente que trabaja detrás que me han apoyado y me han ayudado muchísimo y los quiero muchísimo".