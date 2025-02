María Patiño revela la pregunta de Broncano que no le agradó en su visita a 'La Revuelta': "Estuve muy cómoda, pero..."

La visita de Aitana ha sido de lo más destacado en La Revuelta esta semana. La joven, que se encuentra promocionando Aitana: Metamorfosis, documental que pronto se estrenará en Netflix, charló con David Broncano sobre cuestiones como la salud mental o la relación con la prensa del corazón. La segunda cuestión dio pie a María Patiño a hacerle una afilada crítica al presentador al día siguiente, en Ni que fuéramos Shhh.

Broncano aprovechó la entrevista con la segunda finalista de Operación Triunfo 2017 para hablar de una experiencia que tuvo con unos periodistas mientras pasaba tiempo con su pareja, la actriz Silvia Alonso. "La última vez que nos siguieron, Silvia les dijo que nos casábamos el 25 de agosto en los lagos de Covadonga", recordó David.

"Todo inventado en el momento, por supuesto", aclaró el 'showman' de Televisión Española, por si quedaban dudas. Fue un comentario que no agradó demasiado a Patiño, que lo calificó de "superioridad moral" en el espacio de Canal Quickie, cuando se comentaba la entrega del miércoles de La Revuelta.

"Es verdad que ambos, pero sobre todo Broncano, habla con una cierta superioridad moral. Tiene una superioridad moral porque él, probablemente, considera que este género no es importante, cuando es un género de entretenimiento similar al que él hace, sin obviar que es un maestro", aseguró la conductora de Ni que fuéramos.

María insistió en que se esa "superioridad moral" no le "gusta", "ni de Broncano ni de determinados intelectuales que consideran que te hablan desde una atalaya que no es la que creo que les corresponde". La comunicadora remarcó que le había molestado más por parte de Broncano que de la propia invitada.

Belén Esteban y María Patiño visitaron 'La Revuelta' en octubre. RTVE

"Centrándome en lo que he visto, yo diferencio muchísimo a las personas que tienen interés público como consecuencia de su profesión de las personas que generan ese interés porque viven de esta profesión. Dicho esto, ayer sí que vi un tono jocoso y no hiriente. Por eso me molestó más lo que dijo Broncano en plan coña que lo que dijo Aitana", señaló.

Y, así, María Patiño aprovechó para rememorar un aspecto de su visita al espacio de La 1, junto a Belén Esteban, que no terminó de encajar: "Cuando yo fui allí me sentí muy cómoda. Además me encanta cómo trabaja Broncano, pero hay veces que... Eso de preguntarnos qué nos ha pasado [con Sálvame en Telecinco]...".

"Hombre, no, tú sabes perfectamente lo que nos ha pasado. Esa ignorancia forma parte de su estilo, pero, a mí, como me ha costado muchísimo trabajo estar donde estoy y me encanta lo que hago y respeto a mi espectador, el que se entretiene consumiendo esto, pues no me gusta esa superioridad", justificó la presentadora del programa de TEN.

Adiós a 'La Revuelta' el miércoles

En otro orden de cosas, RTVE anunció esta semana que la emisión de La Revuelta se verá afectada por las semifinales de la Copa del Rey. El martes, 25 de febrero, el Barça-Atlético retrasará el horario de inicio del programa de Broncano. Este arrancará alrededor de las 23:20.

Sin embargo, el miércoles, 26 de febrero, día en que se disputa el Real Sociedad-Real Madrid, la pública ha optado por retirar directamente La Revuelta. Después del encuentro, en La 1 podrá verse un nuevo episodio de Asuntos Internos. Es la primera vez que RTVE suprime el formato de Encofrados Encofrasa y El Terrat sin que existan circunstancias excepcionales, como la catástrofe de la DANA. Los días 30 y 31 de octubre de 2024, la Corporación decidió ampliar el Telediario 2 por lo que estaba sucediendo en Valencia.