Lydia Lozano se va de la lengua sobre el posible desembarco del 'universo Sálvame' en TVE: "Es la segunda que me gastas"

El aterrizaje del 'universo Sálvame', o parte de él, a Televisión Española parece estar más cerca que nunca. No solo estaría casi confirmado por parte José Pablo López, presidente de RTVE, que anunció a finales de enero un programa vespertino para La 1 cuyo valor principal será "la compañía a los espectadores desde su casa". Lydia Lozano, de manera indirecta, habría hecho público que existen negociaciones de la pública con Fabricantes Studio.

Lo más surrealista es que se fue de la lengua en una broma que le gastó su excompañera de Sálvame Pilar Vidal. La ahora tertuliana de Espejo Público estaba siendo entrevistada por Arnau Martínez cuando ambos decidieron poner a prueba la credulidad de Lydia.

Sucedió en Chico de Revista, el pódcast que presenta el reportero de Mañaneros. En determinado momento de la charla, Pilar llamó a su amiga para comentarle una 'bomba': "Oye, ¿sabes que me han llamado para ir a Ni que fuéramos Shhh?". La colaboradora del formato que emite TEN no daba crédito: "¿Qué dices?".

Es más, Vidal aseguró que le daban "mil euros": "Imagínate, tía". "Pero, ¿aquí? Vamos a ver, ¿hablas del de aquí o del de La 1?", preguntó Lozano, dejando entrever que hay un Ni que fuéramos Shhh "de La 1". "No, no del de aquí. De Ni que fuéramos Shhh. En el que estás tú ahora, el de TEN", respondió Pilar.

Sin ser consciente de lo que acababa de decir, Lydia insistía en la supuesta cantidad que le habían ofrecido a la tertuliana del matinal de Antena 3. Ni siquiera ocultó su enfado: "Ahora la que me cabreo soy yo". "Yo por eso he dicho que me parece un poco fuerte. Sabes que te quiero y que jamás cobraría más que tú", aceptó su 'colega'.

Arnau Martínez entrevista a Pilar Vidal en 'Chico de Revista'.

"Como mucho, igual o menos. Ya lo sabes", aseguró la invitada de esta semana al espacio de Arnau. "Pero, es que me parece... ¿Qué c... están haciendo?", remarcaba Lydia. "Voy a hablar con Óscar [Cornejo]. Un besito", se despidió Pilar Vidal. Minutos después, se ponía de nuevo en contacto con ella y le confesaba que era una broma.

"¡Es la segunda que me gastas!", exclamó Lydia Lozano, mientras la valenciana le explicaba que estaba "en el pódcast de Arnau" y que es "tan sumamente malvado" que le propuso que le hiciera varias bromas. Entre ellas, esta o que Pilar Vidal estaba embarazada.

Nada es oficial por ahora, pero todas las señales apuntan a un mismo final, a un "Ni que fuéramos en La 1", como dice Lydia Lozano. Al fichaje de Sergio Calderón, exdirectivo de Fabricantes, como director de Televisión Española, hay que sumar el cada vez más ingente número de rostros de Sálvame -y la antigua Telecinco- que están encontrando acomodo en TVE: la propia Lydia, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Nagore Robles, Alba Carrillo, Maestro Joao Benita...