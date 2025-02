El Cordobés hace saltar las alarmas en ‘El Desafío’ y le tienen que sacar a la fuerza en la prueba de la apnea

Antena 3 emitió anoche una nueva gala de El Desafío, la séptima de la actual temporada. En esta entrega visitaba el programa como jurado invitada Rosa López, quien sabe lo que es ponerse a hacer las pruebas semana a semana. Ella fue concursante de la tercera edición, y es la participante que cuenta con récord en la prueba de apnea, con 4 minutos y 40 segundos.

Tras darle la bienvenida, Roberto Leal le hacía una advertencia: su primer puesto en la tabla podría correr peligro esa noche. Y es que se enfrentaría a la apnea Manuel Díaz El Cordobés, quien había estado dando muy buenos tiempos en los ensayos.

“Miedo, desconfianza, inseguridad. No lo controlo, no lo he hecho nunca”, exponía nervioso el andaluz en los ensayos, y señalando que su relación con el agua es “muy turbia”. “Una de las peleas que tengo con mi mujer es que cuando vamos a la playa yo ni siquiera voy al chiringuito”, apuntaba también el que fuese torero.

Sobre el reto, Manuel señalaba lo duro que es “cuando entran las primeras contracciones”. “Me da miedo de la urna que tu cuerpo, al no estar acostumbrado, choque”, apuntaba también en los ensayos.

El Cordobés tuvo control en su forma de aguantar la respiración, y alcanzó la marca de 4 minutos y 30 segundos. Eso sí, Juandi, el coach, temió por su seguridad, y por ello se decidió a sacarle a la superficie, pues el torero no tomaba aire por su propia voluntad. “¡Manuel, saca la cabeza!”, le gritó, mientras lo sacaba a la superficie.

“¡Mete aire!”, le ordenaba Juandi al torero, que salió eufórico del tanque de agua. “¿Pero por qué me has sacado?”, preguntaba El Cordobés. “Porque te tenía que sacar”, le explicaba el coach del reto. “Lo siento, de verdad que lo siento, no podía dejarte más”, se justificaba Juandi.

En el plató todo el mundo aplaudía. “Cuatro treinta, tío”, celebraba Roberto Leal. Al saber su marca, el colaborador de TardeAR se puso muy contento. “Está guay, ¿no?”, celebraba. “Es la tercera mejor marca de El Desafío en cinco temporadas”, le apuntaba el presentador.

A pesar del buen dato, Manuel parecía descontento con la decisión del coach de sacarle del agua. “Había un momento que te ibas”, apuntaba Juandi. “A dónde me iba, si estaba en la piscina”, le devolvía el concursante. “Te ibas para abajo”, insistía el mentor.

Al salir, Manuel recibió por sorpresa la visita de su esposa, Virgina Troconis. Una vez más, Juandi tuvo que explicar su decisión de sacar al concursante por seguridad. “Todos los que habéis pasado por mis manos sabéis que soltar las burbujas no es buena señal. A veces por burbuja, otras por relajación. Pensé que le iba a pasar en cuatro cincuenta”, reconocía Juandi, que temía que no le estuviese escuchando.

Finalmente, El Cordobés recibió los tres dieces del jurado, y fue proclamado ganador de la gala, la segunda en la que se proclama campeón.