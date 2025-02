Eva Soriano defiende a capa y espada ‘La isla de las tentaciones’: “Ver un reality no me hace menos culta que tú”

La isla de las tentaciones es un fenómeno del que no escapa nadie. Hasta programas de la competencia como El Hormiguero han acabado haciendo mención a Montoya, el personaje revelación de esta temporada. Y aunque el programa tiene buen rendimiento en audiencias en Telecinco -lleva dos lunes por encima del 20%-, hay personas que cargan contra el formato.

En ese sentido, Eva Soriano ha querido hacer una defensa de La isla de las tentaciones. Lo hizo en el programa radiofónico Cuerpos especiales, que ella misma conduce en Europa FM, y en concreto, criticó la superioridad moral de aquellos que desprestigian el reality.

“Te digo una cosa, la gente que luego te pilla y te dice: ‘No, es que yo no veo la tele, yo leo libros. Yo es que soy una persona muy cultivada’. ¿Ah, sí, mi amor?”, se preguntaba desafiante la también presentadora de televisión. Así, expresó sentirse “cansada” de los que se sienten superiores a otros por el consumo televisivo.

“Estoy cansada de la gente que te juzga por los contenidos que ves en televisión”, sentenciaba, añadiendo que “el hecho de que yo vea un reality no me hace menos culta que tú. Me tiene frita con tu superioridad moral”.

En concreto, Eva aseguró que ella misma “a veces, después de estar trabajando, de entrenar ir a comprar, hacer la comida me apetece sentarme en el sofá, ver cualquier cosa que me permita no pensar en todo lo que tengo que hacer al día siguiente”. Y de ahí que opte por formatos como los realities, que le ayuden a esa desconexión que necesita.

No es la primera vez que Eva Soriano se pronuncia así sobre el programa de Mediaset. En un vídeo de su cuenta de TikTok publicado anteriormente, preguntaba, con tono enfadado: “¿Qué pasa con los que vemos La isla de las tentaciones?”.

Allí cargó también contra los que se justifican como espectadores porque lo ven como “un experimento sociológico”, frase que se utilizó mucho en España cuando desembargó en Telecinco Gran Hermano. “Eres filósofo, eres psicólogo, eres Nietzsche, eres Kant”, reprochaba a la hipotética persona que defiende ese “experimento sociológico”.

“Veo La isla de las tentaciones porque me gusta, lo disfruto, qué pasa. Te sientes mejor que yo por eso, pues un pin. Yo lo voy a seguir consumiendo”, expresó entonces Eva, quien se convertirá próximamente en concursante de la nueva edición de El Desafío.