El surrealista momento de Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira' con su 'gemela': "No son las de 'El Resplandor'"

Este jueves 20 de febrero, Josep Ferré ha vuelto a hacer de las suyas y ha reaparecido en Todo es mentira. Uno de los imitadores más emblemáticos de la televisión ha querido que su regreso sea épico. Por ello, ha imitado a uno de los colaboradores presentes en el plató del programa presentado por Risto Mejide. La elegida ha sido Esperanza Aguirre, quien se ha tomado con mucho humor la irrupción de su ‘gemela’. “No son las de El Resplandor”, ha bromeado el presentador.

En los rótulos del magacín vespertino podía leer que tenían a “Esperanza Aguirre y Resperanza Aguirre”. Ferré ha demostrado que se toma las imitaciones muy en serio y ha soltado una frase con un tono muy cercano al que tiene la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Si usted hace un exordio, para mí va a ser muy difícil contestar, o sea que por favor cíñanse a preguntas concretas”, expresaba.

Con Mejide de cómplice, Aguirre no ha dudado en tomarse más que bien la broma. Entre risas, la también exministra de Educación y Cultura seguía el juego a su ‘gemela’. El presentador le pedía a ‘Resperanza’ si le podía hablar de tú. “De acuerdo, discúlpeme, Resperanza, nos podemos tutear, que llevamos ya unos cuantos programas”, comentaba el barcelonés.

Con Aguirre riéndose, Ferré tiraba de anécdotas, que sólo provocaron más humor en la mesa. “¿Retuitear? Yo no tengo Twitter, eso me lo llevaba Ayuso, no me hable de retuitear”, señalaba, dejando más carcajadas. El imitador ha estado presente a lo largo de todo el programa de este 20 de febrero, con la exlíder madrileña tomándose con humor.

Tras gozar de gran popularidad con sus imitaciones en Sálvame, donde imitó desde rostros de la extinta La Fábrica de la Tele como María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Matamoros a otras figuras famosas como Antonia Dell’Atte; Ferré estuvo en las primeras emisiones de Ni que fuéramos Shhh. Ahora bien, posteriormente regresó a Mediaset, donde ha imitado a distintos personajes dentro de formatos como Todo es mentira.

Risto Mejide, Esperanza Aguirre y Josep Ferré en 'Todo es mentira'.

Fue justo en enero de este 2025 cuando irrumpió en el programa de Risto Mejide, llevando sus imitaciones al plano de la actualidad política. Esperanza Aguirre no ha sido la primera imitada. Previamente, Ferré se había metido en la piel de Xavier García Albiol. Ferré mostraba cómo lograba calcar los ademanes del alcalde de Badalona.