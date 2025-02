Nuevo campanazo de Telecinco: 'Supervivientes All Stars' llegará en septiembre y deja en el aire 'Gran Hermano'

Marta Peñate, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

Nuevo cambios de planes en Mediaset España. El grupo de comunicación ha tomado la decisión de dar luz verde a una segunda edición de Supervivientes All Stars tras los buenos datos que aportó al canal la primera, al promediar un estupendo 16,2% de de cuota de pantalla.

Lo que ocurre es que, en esta ocasión, el reality se emitirá en septiembre y no en verano, como ocurrió el año pasado, cuando esta nueva versión del programa llegó de forma consecutiva tras la edición que ganó Pedro García Alonso.

Supervivientes All Stars estuvo en parrilla menos de un mes: empezó el 4 de julio con el gatillazo de Adara Molinero desde el helicóptero y concluyó el 28 de ese mismo mes, con Marta Peñate proclamándose ganadora.

Así lo ha confirmado la propia cadena a un selecto grupo de medios de comunicación, entre los que se encontraba BLUPER, coincidiendo con el encuentro con Laura Madrueño este jueves, antes de poner rumbo a Honduras para presentar Supervivientes 2025, que arrancará el próximo jueves, 6 de marzo.

Esto quiere decir que el formato producido por Cuarzo será el reality con el que Telecinco abrirá el curso, en lugar de Gran Hermano, como en las últimas dos temporadas con la versión de famosos en 2023 y la vuelta de anónimos en 2024.

Laura Madrueño, en el momento de la proclamación del ganador de 'Supervivientes All Stars'.

¿Qué pasa con 'GH'?

El grupo con sede en Fuencarral no ha confirmado qué planes tiene con el programa de telerealidad de Zeppelin TV. Se sobreentiende que ambos formatos no van a convivir en el prime time de Telecinco, por lo que una opción probable es que el canal retrase (o no) la nueva edición de GH a octubre para alargarlo hasta después de Navidad.

Desde la cadena tampoco confirman quiénes serán los presentadores encargados de conducir esta nueva edición, si bien, se da por hecho que Jorge Javier Vázquez pilotará nuevamente las galas principales, mientras que Laura Madrueño hará lo propio desde los Cayos.

De esta forma, Telecinco irá a por todas desde el primer momento del curso, del que espera que sea el que relancen por fin las audiencias.

Por otra parte, la cadena confía nuevamente en Cuarzo, una de las productoras que más alegrías está dando en los últimos tiempos a la cadena, a raíz del tremendo éxito de La isla de las tentaciones, con audiencias superiores al 20% de share.

Esta nueva hoja de ruta hace que el equipo de Supervivientes pueda recargar pilas en verano para afrontar la nueva edición de All Stars, cuya duración es, ahora mismo, también una incógnita.

Además de las mencionadas Marta Peñate y Adara Molinero, el casting de la primera edición de Supervivientes All Stars lo completaron Olga Moreno, Abraham García, Bosco Martínez-Bordiú, Lola Mencía, Logan Sampedro, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Alejandro Nieto.