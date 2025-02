Kiko Matamoros estalla contra Chelo García-Cortés en ‘Ni que fuéramos Shhh’ por sentirse decepcionado: “¡Mentirosa!”

El distanciamiento entre María Patiño y Terelu Campos es una realidad. Las dos protagonistas han hecho mención al asunto en cuestión este jueves, a raíz la presentación de la obra Santa Lola. Y esto es algo que duele a las personas que se consideran amigas de ambas, como es el caso de Chelo García-Cortés.

Por ello, la veterana periodista ha llegado a lanzar una suerte de mensaje conciliador entre las dos partes desde Ni que fuéramos Shhh. Sin embargo, como es habitual, sus compañeros, con humor, interrumpían su discurso, lo que provocó que Chelo acabase hartándose.

“¿Sabes lo que te digo? Que me voy a la playa”, sentenciaba la colaboradora, utilizando el eufemismo que usan en el programa para hablar de salir a fumar. Y señalando a Kiko Matamoros, advertía: “Que siempre que digo algo quieres darme la lección. Lecciones, no”.

Así, en su enfado, Chelo apuntó a que había estado 15 días sin ir al programa porque no se encontraba bien, “y no me habéis llamado, y no pasa nada, no me enfado”. Esto provocó que Kiko Matamoros alzase más la voz, y gritase: “¡Mentirosa!”. El que fuese concursante de Supervivientes seguraba que le había escrito un mensaje. Y Chelo apuntaba que Patiño le escribió solo un día antes de su reincorporación al formato.

“¡Chelo, qué decepción!”, seguía lamentando Kiko, detallando que le escribió el 6 de febrero. “Y yo te contesté al día siguiente”, recriminaba Chelo. Por su parte, María Patiño admitió que ella estaba molesta con García-Cortés “porque intuía que, además de que estuvieses enferma, desde hace un tiempo te veía incómoda en el programa. Y lo dije en el programa”.

“Te te pido disculpas, pero es cierto que yo creía que, aparte de que estuvieses mala, llevabas un tiempo en el programa que yo no te veía cómoda”, insistía la presentadora. Chelo recogía el guante: “Bueno, yo puedo estar incómoda, volver y estar más cómoda. Pero yo soy como soy, hablo lo que creo. Y no estoy haciéndole la pelota a Terelu”, sentenciaba por su parte Chelo, en referencia a tender ese puente entre María Patiño y la hija de María Teresa Campos.

Javier de Hoyos metía de nuevo el dedo en la llaga, preguntando si creía que Terelu había obrado mal, al saber que María Patiño estrenaba programa y no le llamaba para felicitarle. “Te estoy diciendo que tienen que levantar el teléfono las dos. Y quizás sea Terelu la que tiene que tomar la iniciativa. Lo he dicho”, finalizaba Chelo, que no quería repetir palabras que ya había dicho anteriormente.