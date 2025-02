Giro histórico en 'La isla de las tentaciones': el programa vuelve a sorprender al anunciar una hoguera mixta

Que la octava edición de La isla de las tentaciones esté siendo un éxito indiscutible no es fruto de la casualidad. El reality continúa pisando fuerte, y este miércoles también lidera el access prime time, de forma muy igualada, eso sí, ante El Hormiguero y La Revuelta.

El programa de Telecinco consiguió un 13,7% y 1.756.000 espectadores de media -suma más cuota porque acabó más tarde que la competencia-, mientras que Pablo Motos firmó un 13,6% (1.871.000) con la visita de Antonio Banderas y Dabid Broncano un 12,8% (1.769.000) gracias a Aitana.

El formato producido por Cuarzo continúa sorprendiendo a la audiencia. Y es que, como bien avisaba Sandra Barneda, la edición aún tiene mucha tela que cortar en su recta final.

La entrega de La isla de las tentaciones, emitida ayer miércoles, dejó a los espectadores descolocados por anunciar un sorprendente giro que dará el programa, tal y como mostró el avance.

Por primera vez en la historia del reality, se celebrará una hoguera mixta. Es decir, tanto los chicos como las chicas se citarán delante de la tablet. El adelanto enseña a Alba y Bayan viendo las imágenes de sus parejas junto a Tadeo y Montoya. Lo mismo ocurrirá con Anita y Stephany junto a Eros y Álvaro.

Todo apunta a que será una de las hogueras más explosivas de la edición, porque todos tendrán la oportunidad de echar en cara la actitud de sus compañeros de villa. "La 'metemierda", se le escucha decir a Montoya al ver a Bayan, con la que tendrá que ver las imágenes de Anita, su gran amiga.

Antes, el programa mostró la hoguera de confrontación de Andrea y Joel. La pareja decidió perdonar sus deslealtades y marcharse de la mano tras verse las caras. "Me ha decepcionado, pero me he dado cuenta de que de verdad le quiero, estoy enamorada de él", dijo ella. Y, por lo que se ha filtrado, ambos siguen juntos en la actualidad.

Joel y Andrea, en la hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones'.

Por otra parte, Tadeo prosigue en su relación con Mayeli, hasta el punto de protagonizar una de las escenas más tórridas de la edición. Y a decir por el adelanto, en el que Álvaro muestra signos de arrepentimiento total, todo apunta a que ha caído en la tentación de Érika tras estar más juntos que nunca.