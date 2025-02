Mónica Cruz descoloca a todos al contar en 'Late Xou' que llamó a Iker Jiménez por un fantasma en casa: "Notaba su presencia"

El Late Xou de Marc Giró continúa su andadura en el prime time de La 1. El programa, que firmó este martes un 10,1% de share, comenzó con el presentador ironizando con su futuro en la pública. El catalán acabó en la guillotina por citar a Pablo Iglesias: "Mi cabeza depende de una llamada de Moncloa".

Después del monólogo, Giró recibió a Raquel Sánchez Silva, María Escote y Mónica Cruz, presentadora, jurado y concursante de Maestros de la Costura Celebrity. "Al principio éramos un poco reacios porque la profesión es sagrada. Nos daba miedo que no supiesen coser. Coser no es cocinar. Es mucho más complejo, pero estamos sorprendidos por el nivel", dijo Escoté sobre la participación de famosos.

"Coser es lo más difícil que se ha hecho en la tele", apuntó por su parte Raquel, que confiaba en todo momento de la motivación y el respeto por la profesión de quienes aceptaron la oferta del talent de TVE. "El profesional quiere brillar donde va. Nadie va a venir sin estar totalmente preparado. Otros más, otros menos".

"A mí me encanta el diseño. Lo he hecho con mi hermana [junto a Penélope lanzó un proyecto de moda, pero no sabía ni hacer un bajo ni coser un botón", señaló Cruz desvelando que dio "tres meses de clases" para coger nociones básicas. "Luego en el programa aprendes a pasos agigantados".

Giró centró luego la entrevista en Mónica Cruz, a quien invitó que aireara su sorprendente fetiche con los tornillos. "El día que me examiné del carné de conducir me encontré uno en el suelo, y me lo guardé, porque soy muy de señales. Y aprobé. Desde ese día, tornillo que veo, tornillo que me guardo", contó.

"Pero vamos a por el gordo", dijo Marc comentando que la actriz vive "bajo el mismo techo que el espíritu de tu abuela Modesta". "Va y viene", señaló primero ella provocando las risas en plató. "Me da igual el que piense que estoy pa' allá. Son cosas que una las siente, y no sabía que estaba pasando en mi casa, pero sí que había alguien que quería que yo me enterara que estaba ahí".

"Un día, antes de irme a grabar La que se avecina, noté que me estaban mirando. Me dio un poco de miedo, bajé al jardín a esperar el coche [de producción] en la calle y ya dije: 'Quiero saber quién es y qué quiere, porque yo creo mucho en esas cosas, y a veces tú no puedes llamar a alguien que está ahí en medio de la nada".

Mónica contó entonces que recurrió a Iker Jiménez y su mujer, Carmen Porter, porque "nuestras hijas compartían cole". "No nos esperábamos este giro", saltó Giró. Finalmente, a su domicilio acudió Aldo Linares, el popular médium de Cuarto Milenio. "Necesitaba saber qué pasaba".

"Subió la escalera y justo miró a la ventana, justo donde notaba que me miraban. Me dijo que era una presencia femenina. Ya se puso a investigar, y llegamos a la conclusión de que era mi abuela", contó algo emocionada. "Me dijo cosas bonitas, como que las mujeres se tenían que ayudar y que venía para ayudarme con la crianza de mi hija".

"Mi hija tenía tres años y curiosamente decía que no quería entrar en esa habitación porque a veces le hacían cosquillas", terminó de relatar mientras mostraba cómo se le había puesto la carne de gallina. "Pasé de tener miedo a irme de casa y decir 'abuela, que me voy, cuida a la niña".