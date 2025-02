Edmundo Bal se cuela en 'La Revuelta' de Broncano: "Me expulsaron de Ciudadanos por ser un tipo revoltoso"

Anna Castillo no ha sido la única famosa que ha visitado este pasado martes 18 de febrero La Revuelta. El programa de David Broncano tenía un ‘infiltrado’ entre el público. Al más puro estilo de Carmen Lomana cuando acudió Ana Mena al talk show, Edmundo Bal acudía como asistente entre el público. Su presencia no ha pasado desapercibida y el conductor jiennense no ha dudado en tener un momento de humor con el expolítico.

Bal dejó la política tras terminar la legislatura de 2023, con las elecciones que forzó Pedro Sánchez tras el mal resultado del PSOE en las elecciones autonómicas. Fue portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Durante ese tiempo, también fue candidato por el partido naranja para presidir la Comunidad de Madrid.

El partido optó por no presentarse a las primarias del partido para las elecciones de ese año, no siendo Bal cabeza de lista. Fue el hundimiento definitivo de la formación naranja, al desaparecer completamente del Congreso de los Diputados. Tras la debacle, Bal decidió abandonar la política y retomar su puesto de abogado del Estado, profesión que sigue ejerciendo.

El onubense no ha dudado agarrar el micrófono cuando tocaba al público interactuar con Broncano y el invitado. Bal ha señalado que su salida de la formación naranja no fue muy amistosa. “Me expulsaron de Ciudadanos porque soy un tipo revoltoso. Me echó el secretario general por aquel entonces, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado por el PP”, manifestaba.

Broncano aprovechaba para meter una pulla a la formación, que todavía existe. “Ciudadanos es un sembrao, el parking del Fabrik”, expresaba. Bal recordaba que “todavía hay dinero” en Ciudadanos, aunque minusvaloraba su situación actual. “Existen lo que pasa es que no se presentan a las elecciones. Son como una asociación de vecinos. Yo ya no me dedico a la política”, apostillaba.

El jiennense nacido La Coruña tampoco ha dudado en lanzar un dardo al expolítico. Bal ingresó en Ciudadanos cuando la formación estaba en su mejor momento y cuando Rivera había alcanzado los 57 diputados. Broncano señalaba que Bal era ‘culpable del mal fario’. “Entraste y todo para abajo. Dijiste 'malo será que no sea ministro' y...”, opinaba entre risas.

El abogado del Estado aguantaba el envite, revelando que todavía se comunica con ciertos exmiembros de la formación, como Albert Rivera, aunque también señalando que no tiene contacto con otros antiguos rostros del partido, como Juan Carlos Girauta. Sobre Rivera, ha señalado a lo que se dedica actualmente. “Es presidente de un club de negocios. Se dedica a sus cosas”, comentaba.