Antonio Pelayo, muy directo al informar la última hora del Papa Francisco: "La vida es lo que es y está llena de sorpresas"

Y ahora Sonsoles se caracteriza por ser un programa apegado a la actualidad del país. En cada episodio, Sonsoles Ónega, junto con un grupo de colaboradores, comentan e informan las noticias más relevantes del momento.

La emisión de este miércoles, 19 de febrero, no fue diferente. El programa arrancaba con un tema que se encuentra en el centro del huracán: la salud del Papa Francisco, quien fue ingresado en el hospital Agostino Gemelli de Roma por padecer neumonía bilateral, una infección respiratoria que afecta a los dos pulmones.

Aunque los comunicados más recientes del Vaticano informan que el Pontífice pasó la última noche con total tranquilidad, desde el programa quisieron ahondar un poco más en el tema. Para ello, Sonsoles Ónega comenzó hablando sobre la carta de renuncia que tiene escrita el Papa Francisco y que sería efectiva si llegara a tener un problema que atente gravemente su salud.

Ciro De Luca Reuters Así es la neumonía bilateral que sufre el papa Francisco: una complicación grave que se une a un "cuadro complejo"

"Esa carta está en la Secretaría de Estado y entrará en funcionamiento si es que la hipótesis se confirma. No creo que sea el momento, pero nunca hay que excluirlo porque la vida es lo que es y está llena de sorpresas", confesó el periodista Antonio Pelayo al ser cuestionado de si esta carta sería aplicable con la situación actual del Pontífice.

"Son ya varias semanas arrastrando una infección respiratoria que, a sus 88 años, y con un pulmón ya regular, puede ser muy delicada", añadía Sonsoles Ónega tras escuchar la opinión del corresponsal.

La preocupación era evidente en plató y, para aclarar las inquietudes, la presentadora decidió consultar directamente a la especialista en neumología Concha Prados. Ella explicó que, además de la edad, hay otros factores a considerar como la pérdida de una parte del pulmón, la cual fue extirpada durante la juventud del Papa Francisco.

En sus palabras: "No es tanto la falta de pulmón lo que agrava la situación, sino si esa pérdida afecta la función respiratoria. Y si no la afecta, no tiene por qué ser un factor de riesgo".

"Hoy, por lo que el mismo portavoz nos ha dicho, el Papa está siendo sometido a la terapia nueva que le han puesto", continuó por su parte Antonio Pelayo. Y antes de terminar la intervención decidió pronunciarse sobre las falsas noticias que han surgido en torno al tema: "El Papa muerto, que si lo han trasladado ya al Vaticano..., eso no tiene ni pies ni cabeza. Es toda una campaña de desprestigio", sentenció.

Y, con un tono muy serio, aclaró lo que realmente piensa sobre la situación: "El Papa está vivo y no muerto, no creo que lo vaya a estar en los próximos días (...) No está como para que lo enterremos mañana", dijo muy contundentemente durante la última emisión de Y ahora Sonsoles. Finalmente, Sonsoles Ónega agradeció al corresponsal por su trabajo y continuó con el programa dando las noticias más relevantes del momento.