Luis Pliego, muy afectado, tras recibir en directo un mensaje de María Teresa Campos: "Un beso desde el infinito"

Suceso paranormal el vivido este martes en Tardear. Durante el transcurso de la sección de Salsear, dedicada especialmente al mundo del corazón, Frank Blanco interrumpía la emisión del programa para dar una noticia de alcance.

"Os tengo que cortar porque está pasando una cosa muy extraña en plató que tiene que ver con Luis Pliego y un mensaje que ha recibido en su movil", arrancaba el presentador Frank Blanco. "Os tengo que decir que esto no es broma, me encuentro muy afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo mensajes de una persona fallecida, de María Teresa Campos", relataba el periodista Luis Pliego, completamente en estado de shock.

"Este mensaje te ha llegado hoy desde el número de María Teresa Campos, ¿está dado de baja?", se preguntaba Blanco. "Está dado de baja, he hablado con Carmen Borrego corriendo. Este teléfono no es de nadie, hemos hecho todas las gestiones con la compañía telefónica", afirmaba con rotundidad el colaborador.

El mensaje en cuestión, enviado a las 17.50 horas, desde el número de María Teresa Campos ponía: "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito". Por su parte, Luis Pliego le respondía: "¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido este teléfono?". Sin duda, un hecho que no tenía explicación ninguna.

"Estaba en la sala, esperando para salir y he llamado a este teléfono, pero no pertenece a nadie. Está dado de baja y está enviando SMS en nombre de María Teresa Campos", relataba, con detalle, Luis Pliego. "¿Qué te ha dicho Carmen Borrego?", se preguntaba Verónica Dulanto.

"Carmen está tiritando y en shock. Ella no se plantea otra posibilidad de que no sea su madre. Lo primero que hemos pensado es que podría ser un hacker, pero creo que lo mejor sería que lo contara Carmen", apuntaba Pliego y acto seguido llamaba a la hija mayor de María Teresa Campos.

"No es agradable, se me ha puesto la carne de gallina, pero tengo claro que el móvil de mi madre está dado de baja y esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o similar. Me he puesto a temblar", relataba Carmen Borrego, vía llamada telefónica con Tardear.

"He avisado a mi hermana Terelu por si ella también recibía un mensaje y no le de un infarto", añadía la colaboradora de Vamos a ver. "No tengo costumbre de borrar los contactos cuando fallecen y a Carmen le pasa exactamente igual", señalaba Pliego.

"Tengo que decir que yo, alguna vez, he pensado que no he borrado el teléfono y a ver si me van a llamar y me da un ataque. Pero no sé, no tengo la voluntad de borrarlo", explicaba también Carmen Borrego. "No sé si crees en cosas paranormales, pero la frase de: 'un beso desde el infinito', tiende a algo que no tiene ninguna gracia", señalaba la presentadora Verónica Dulanto.

Imágenes del mensaje recibido de María Teresa Campos a Luis Pliego

"Te lo juro que es la primera vez que escucho esto, es muy macabro por parte de quién venga. Qué escalofríos", añadía Dulanto. "Me parece de mal gusto y la persona que lo haga no tendrá la conciencia tranquila", apuntaba Carmen Borrego. "Mi madre quería mucho a Luis, eso sí lo decía ella lo de 'mi querido Luis". Me ha dado una vuelta al corazón, recordaba la hija de María Teresa el aprecio de la presentadora hacia el director de la revista Lecturas.