El incómodo momento de Sonsoles Ónega ante la actitud de una invitada: "Así no vamos a hacer las paces"

Este martes, 18 de febrero, Sonsoles Ónega vivió un momento incómodo durante la emisión de Y ahora Sonsoles, cuando una de sus invitadas, Nieves, protagonizó un encuentro con la presentadora. Nieves es una mujer que, en un arranque de sinceridad, reconoció que no se considera la mejor madre para sus hijas. Su principal objetivo al acudir al programa era intentar reconectar con su hija Zaira, con quien lleva dos años sin hablar.

Con los ojos llenos de lágrimas, Nieves lanzó un desgarrador mensaje de súplica a su hija: "Simplemente quiero un acercamiento. Solo te pido que me perdones", expresó ante el público. Mientras lo decía, la tristeza se notaba en sus palabras: "No he empatizado contigo desde que eras adolescente. Hija, acéptame como soy". A lo largo de su intervención, las disculpas no cesaron, pero también fueron acompañadas de algunos reproches que terminaron por incomodar a la presentadora.

Ante esto, Sonsoles Ónega no pudo evitar intervenir para frenar un posible conflicto. Acercándose muy gentilmente, le pidió a la invitada que no continuara por ese camino: "Tampoco la provoque", le insistió la periodista. A pesar de ello, Nieves continuó con el mensaje.

Emocionados por la historia, el equipo de Y ahora Sonsoles logró contactar con Zaira gracias al trabajo de la reportera Andrea Suñé. A través de ella, la joven envió un mensaje claro: "Zaira está pasando una etapa maravillosa, está muy tranquila y no quiere contactar con Nieves porque eso supondría una desestabilización para ella... Además, ella no te guarda ningún tipo de rencor, Nieves".

Además, en su mensaje, Zaira recomendó a su madre que contactara con un profesional de la salud mental. La mujer, al escuchar esta sugerencia, reaccionó de inmediato: "Zaira también necesita ayuda psicológica", contestó, provocando que Sonsoles Ónega, visiblemente sorprendida, le pidiera de nuevo calma. "Así no vamos a hacer las paces, Nieves", le insistió, tratando de suavizar el tono de la conversación.

La presentadora no dudó en volver a intervenir, dirigiendo unas cuantas palabras más hacia la actitud de la invitada: "Esto es lo que tenemos que corregir, Nieves". A veces las madres tenemos que tragar", le señaló, consciente de que la reconciliación no sería un proceso fácil.

Al cierre del programa, Sonsoles reconoció el paso que estaba dando Nieves al aparecer públicamente y reconocer sus errores. Además, no dudó en dirigirse a Zaira y enviarle un mensaje:"Es indudable que Nieves hoy da un paso gigante, porque venir aquí para tu madre es tomar la decisión de ir a contar públicamente tu historia y pedirle perdón a tu hija", comentó finalmente, Sonsoles Ónega.