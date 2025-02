Belén Esteban no se muerde la lengua y comenta el posible fichaje de Mª José Campanario por ‘El Desafío’: “Ya lo sabía”

La carrera televisiva de María José Campanario suma y sigue de la mano de Antena 3. Y es que este lunes se desvelaba que la esposa de Jesulín de Ubrique sería una de las concursantes de la próxima edición de El Desafío, formato en el que ya participó el torero, y del que ella fue invitada en el año 2022.

Sería una nueva temporada que se grabaría en los próximos meses, y prevista para que se emita en 2025, pues el concurso normalmente se estrena en las primeras semanas de enero. BLUPER se ha puesto en contacto con la cadena, que ni confirma ni desmiente la incorporación de la odontóloga en el espacio que produce 7 y Acción, la productora de Pablo Motos.

Sobre este fichaje se ha pronunciado Belén Esteban, expareja de Jesulín de Ubrique en Ni que fuéramos Shhh. Y a pesar de que en el pasado ha cargado con dureza contra María José, en esta ocasión ha sido muy moderada.

“Yo ya lo sabía, a mí ya me lo habían dicho, hará como tres semanas o un mes me lo dijeron”, admitía Belén, que este lunes ejerció de presentadora del programa de TEN. Y añadía: “Te voy a ser sincera. Si la han llamado y a le apetece no me parece mal, y lo digo de corazón”.

Más crítico fue, sin embargo, Kiko Matamoros. Y es que el colaborador se sintió extrañado conque María José fuese a concursar, pues padece fibromialgia, y por ello opina que “no parece una actividad muy compatible con su enfermedad”. “Se encuentra mucho mejor”, apostilló entonces Belén, en ese sentido. E incluso recordó que “cuando estuvo Jesús en el programa, ella hizo la prueba de apnea y duró bastante”.

De esta manera, María José Campanario continúa su idilio con Antena 3. Hay que recordar que en septiembre de 2024 fue, junto a Jesulín, la gran invitada del programa Emparejados, que condujo Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Y en noviembre de ese mismo año, María José fue descubierta bajo la máscara de Oveja, en la última edición de Mask Singer. Un traje que, como aseguraría Belén Esteban poco después, estaba previsto para ella, pues llegó a hacerse pruebas de vestuario, y que hasta tenía fotografías en el móvil que así lo acreditaban.

De momento, Antena 3 está emitiendo la quinta edición de El Desafío, en la que están participando, entre otros, Susi Caramelo, Roberto Brasero, Victoria Federica de Marichalar o Gotzon Mantuliz, siendo este último el que encabeza la clasificación del programa.