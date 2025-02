El motivo por el que María Patiño, David Valldeperas y la mitad del equipo de 'Ni que fuéramos' están ausentes

Este lunes 17 de febrero, Ni que fuéramos Shhh ha sorprendido a su público. Belén Esteban aparecía ejerciendo de presentadora. Al más puro estilo Bea Archidona, la de Parecuellos iniciaba liderando el magacín. La empresaria explicaba rápidamente el motivo por el que María Patiño no estaba en su puesto de conductora: la gripe A. Una enfermedad que, además, ha provocado que el formato se quedase a la mitad.

Con gesto serio, la empresaria daba esta noticia que ha generado un gran contratiempo para sacar adelante el magacín en la jornada de este 17 de febrero. “Buenas tardes. Desgraciadamente, la gripe ha golpeado seriamente a nuestro programa. Especialmente en dirección y a nuestra presentadora, María Patiño. Por eso, voy a ser yo quien hoy conduzca este programa”, revelaba Esteban.

La colaboradora revelaba también que David Valldeperas había caído también enfermo de gripe, por lo que era relevado por Javier de Hoyos. “Espero que mis Kikos se porten bien. Ya antes de empezar, me estaban provocando para reírme y yo lo paso fatal. Discúlpeme, porque debo empezar el programa pronunciando unas palabras que no se me dan bien”, confesaba.

“Hoy se cumplen 25 años del momento en el que Bill Gates presentó el sistema operativo Windows. Hoy rendimos homenaje a este hito informático que tanto hemos utilizado en nuestro día a día”, compartía la de Paracuellos. Valldeperas no era el único que estaba ausente en el set, también Isa Morata, subdirectora de contenidos del magacín.

Claudia Salcedo, digital creative del programa de Canal Quickie, confirmaba que se trataba de la gripe A, tildándola como “bastante criminal”, dado que ha provocado que prácticamente la mitad del equipo esté de baja. De hecho, sólo había tres tertulianos presentes en el magacín y Belén debía enfrentarse sola a la conducción, dado que De Hoyos debía suplir a Valldeperas en la dirección.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Belén estaba acompañada por Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Marta Riesco. No obstante, a mitad de la emisión, durante la Quickie ronda, la reportera dejaba el plató, dado que debía acudir a un evento y para el que iba vestida al estilo flapper de los años 20.

A pesar de quedarse con la mitad del equipo, Ni que fuéramos Shhh ha podido realizarse sin problemas. De hecho, la de Paracuellos anunciaba que su sección de cocina se realizaría igualmente. Aunque el anuncio inicial señalaba que Patiño tenía gripe, la de Ferrol ha llamado posteriormente. En directo, la presentadora señalaba sólo que estaba enferma, no confirmando si tenía gripe o no.