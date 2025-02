Máxima tensión entre Jordi Évole y Mariló Montero por la entrevista a Simón: "Nos pasó las preguntas Pedro Sánchez"

Este lunes, tras la emisión de su entrevista a Fernando Simón en laSexta, Jordi Évole ha charlado unos minutos con Espejo Público para comentar los momentos más destacados. También para escuchar las opiniones de los colaboradores del matinal de Antena 3 sobre la misma, siendo Mariló Montero la más tajante.

A juicio de la presentadora, Lo de Évole fue una forma de "resarcir" políticamente al epidemiólogo y la gestión de la pandemia que hizo el entonces recién estrenado Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Tirando de ironía, el catalán ha contestado: "Me gustaría aclarar una cosa que decía Mariló, eso de que esto podía formar parte de una operación de resarcimiento político. Todas las preguntas me las pasó Pedro Sánchez. Se lo confirmo. Las fui haciendo una a una".

"Lo creo. Irónicamente, Jordi", señaló Mariló ante un muy molesto Évole: "Me parece facilísimo, desde tu lugar, hacer hoy esa manifestación. Eso de que esta entrevista ha sido un resarcimiento político a Fernando Simón. De verdad, muy poco me conoces".

La tertuliana de Espejo Público no se mordía la lengua en su respuesta: "Muy poco. Una vez te vi en los Ondas y no hemos coincidido más, por desgracia. Todos conocemos nuestras propias líneas editoriales. En tu derecho estás de hacer tu programa con la línea editorial que convengas. También has de aceptar que, en mi opinión, se hace una especie de limpieza sobre el trabajo de un técnico del que se hizo un juicio político que no le correspondía. Lo dijo él ayer incluso".

"Es verdad que se politizó toda la información sobre el coronavirus. Ahora, después de cinco años, se hace una revisión del manejo del Covid por parte del Gobierno de coalición y no se hace una recapacitación de cómo hizo el Gobierno utilización de esa información. Algo que siempre fue cuestionado, porque hubo muchísimos interrogantes que aún están en el aire y que quedan por responder", ha justificado la navarra.

En definitiva, según la que fue presentadora de La mañana de La 1, "en la entrevista queda la película de que el PSOE y el Gobierno de coalición lo hicieron muy bien y no es así". Y hasta ahí ha querido llegar Jordi: "Es que, de verdad, no tengo por qué responder. No he venido a debatir con ella".

"He contestado a su afirmación de resarcimiento político, le he reconocido que las preguntas nos las pasó Pedro Sánchez y poca cosa más. Politizar en este país lo hace absolutamente todo el mundo. Tu opinión también está politizada", ha intentado zanjar Évole.

Jordi pide disculpas a Mariló

Eso sí, antes de que terminase la conexión, las chispas volvían a saltar entre ambos. Y esta vez sacando a relucir un desencuentro personal del pasado, más allá de sus posiciones políticas antagónicas. "Me voy a guardar la anécdota de los Ondas, Jordi", le ha advertido Mariló.

Al parecer, no fue en los Ondas, sino en una entrega de premios del FesTVal de Vitoria, como le ha corregido Jordi. Susanna Griso no entendía nada, pero ha pedido que sacasen la historia a la luz. "No es el momento, pero, ¿te acuerdas, Jordi?", insistía ella.

Ante la respuesta negativa de su compañero de Atresmedia, Mariló afirmaba: "Había muchos testigos. Son cosas de las que no os dais cuenta. Pero con todo el respeto, de verdad. Es mi opinión". "No tengo ni idea de lo que habláis", espetaba Griso, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo.

"No es por esto que yo haya vertido mi opinión, ¿eh? Y no tengo inconveniente en coincidir con él", ha dejado claro la de Estella, que ha afirmado no tener "rencor" a Jordi Évole. Ha sido entonces cuando Juan Soto Ivars trataba de rebajar la tensión: "Esto solo puede acabar con Mariló en Lo de Évole".

"No es mala idea, muy bien tirado, Juan. En cualquier caso, si te sentó mal, te pido disculpas. No me acuerdo, pero igual fue una gracia que no te hizo gracia, o que no fue gracioso, o que no hizo gracia a nadie", ha aceptado Évole, para, ya sí, decir adiós a Susanna y al resto de rostros de Espejo.