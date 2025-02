Lucas (Andy y Lucas), sobre la polémica por su actuación en la Copa del Rey: "¡Ni el Circo del Sol ofrece un espectáculo así!"

La final de la Copa del Rey de baloncesto ha generado titulares alejado del encuentro entre el Unicaja y el Real Madrid. Más allá de la victoria del equipo malagueño frente al merengue, ha sido la actuación de Andy y Lucas durante el descanso de la final lo que ha generado la polémica. El dúo gaditano se ha enfrentado a feroces críticas en redes sociales por la calidad de sonido ofrecida durante el evento. Ha sido Lucas el que ha defendido férreamente la actuación durante una intervención en TardeAR.

El gaditano concedía una entrevista al magacín vespertino presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. De manera frontal y muy directa, ha rechazado los comentarios negativos vertidos en redes. “Quien haya ido a un concierto nuestro, pregúntale. ¿Cómo es? Ahora mismo, es el mejor espectáculo que hay en España. ¡Pero con diferencia! ¡Ni el Circo del Sol!”, exclamaba Gabriela Moreno, una de las redactoras del formato.

“Nuestro cometido era salir y cantar una canción, ¿qué chiringuito? Eso es como decirle a Cristiano Ronaldo que es malo como jugador. ¡Si fue espectacular! La gente saltando, cantando y de vuestros compañeros, quien haya ido a un concierto nuestro, sabrá”, se defendía el cantante.

El artista señalaba también que las condiciones no eran las adecuadas y que no tenían el equipo suficiente con el que sí cuentan en sus conciertos. “Ahora bien, ¿qué culpa tengo yo si nosotros en la final de la copa de baloncesto no podemos llevar a los músicos?”, expresaba. “No podíamos llevar pirotecnia ni luces ni pantallas. ¡Ojalá fuera como la Super Bowl!”, proseguía.

“A parte, estoy diciendo que quiero estar tranquilo, que tengo lo del corazón. Lo que me vais a hacer es matarme entre todos. Esto, de verdad, me ha molestado porque es mi trabajo. Es como si dices que Andy y Lucas han cantado como un pedo. Mira, no podemos ser guapos o que no te gustemos físicamente, perfecto. Pero, ¿cómo que no sabemos cantar? Claro que sabemos”, se defendía.

'TardeAR'.

“La actuación de ayer [de este pasado domingo 16 de febrero] fue una experiencia increíble y el que quiera, que se vea un concierto nuestro. ¿Cómo que Andy y Lucas es de verbena? Si tenemos el mejor espectáculo del país”, concluía.

Buena parte de los colaboradores del magacín han salido a defender al dúo. “Cuando hay malas condiciones acústicas, estás vendido. Estamos en España. Además, han salido sin el autotune, cantando en directo y sin artificios. Así que, ¡ole por ellos!”, manifestab Carmen Alcayde, logrando el aplauso del público.