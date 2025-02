Quién es Olly, el ganador de Sanremo y ¿rival de Melody en Eurovisión?: todo sobre el posible representante de Italia

La 75ª edición del Festival de San Remo ya tiene a su ganador: El genovés Olly se ha alzado con el León de Oro del certamen con la balada Balorda Nostalgia. Su victoria le otorga preferencia para convertirse en el representante de Italia en la final del Eurovisión, que tendrá lugar el 17 de mayo en Basilea (Suiza), lo que le convierte en uno de los posibles rivales de Melody para alzarse con el Micrófono de Cristal.

Compuesta por Pierfrancesco Pasini y JVLI, Balorda Nostalgia busca ser una moderna balada que combina moderna con el clásico gusto italiano. Tal y como su título indica, se hace referencia a la añoranza de los recuerdos, al hablar de una relación que todavía no ha finalizado.

“La nostalgia, aunque es un sentimiento que muchas veces puede asociarse a algo negativo, para mí también es un sentimiento bonito porque evoca recuerdos positivos”, explicaba el genovés de 23 años el pasado mes de diciembre cuando hizo pública su propuesta. Una propuesta que ha ganado, pero de una forma muy ajustada y gracias al televoto.

En el televoto, Olly ha obtenido un 31% de apoyo, frente al 25,7% de Lucio Corsi. Fedez quedaba tercero con un 20%; Brunori Sas se conformaba con una cuarta posición, al congregar el 16,6% de apoyo y cerraba el top 5 Simone Cristicchi, con apenas un 6,1% de los votos.

El televoto representaba un 34% del resultado final, quedando el 33% para el Jurado de la Radio y otro 33% de Sala Stampa. El dato global dejaba a Olly con una victoria por los pelos, al quedarse con un 23,8% de apoyo, dejando a Corsi en segunda posición con un 23,4%, apenas 4 décimas de separación.

Olly con el León de Oro tras ganar el Festival de San Remo 2025. RAI

La tercera posición se la quedaba Brunori Sas, con un 20,3% de apoyo. Fedez pasaba al cuarto lugar, con un 17,7% de votos, mientras que Simone Cristicchi se conformaba con el cerrar el quinteto con un 14,8% de apoyos.

Ahora toca saber si Olly aceptará la propuesta de la RAI para ser el representante de Italia en Eurovisión. A diferencia de Angelina Mango, que no dudaba en confirmar su respuesta positiva al día siguiente de su victoria, el genovés se ha mostrado más cauto y ha pedido tiempo para tomar dicha decisión.

“Tengo que ser totalmente sincero: todo lo que me ha pasado en el Festival ha sido una locura. Aún no he pensado en esa posibilidad. Necesito procesar lo que he vivido. Pido tiempo”, ha expresado tras su victoria a los medios. No obstante, es consciente de que se trata de un momento único. “Es un honor increíble tener esta oportunidad. Es un evente muy grande y precioso”, agregaba.

La RAI no ha dudado en aceptar darle tiempo al genovés para tomar su decisión. “Creo que no hay plazos extremadamente urgentes. Creo que Olly se merece una semana de tiempo”, señalaba Claudio Fasulo, guionista de la cadena pública del país transalpino. A diferencia del Benidorm Fest, el ganador del Sanremo no está obligado a representar a Italia en Eurovisión, sino que tiene preferencia a la hora de aceptar dicha propuesta.

Olly cantando el tema 'Balorda nostalgia' en el Festival de San Remo 2025. RAI

Desde 2015, el ganador del Festival de San Remo tiene derecho a ser la primera opción para representar a Italia en Eurovisión, pero no tiene por qué serlo. De todos los laureados, solamente la banda Stadio rechazó ir al certamen, celebrado en Estocolmo. La elegida fue Francesca Michielin, segunda en la clasificación.

Así es Olly

Pero, ¿quién es Olly? Se trata del nombre artístico de Federico Olivieri, cantautor y rapero de 23 años que nació en Génova el 5 de mayo de 2001. Hijo de un abogado y una magistrada, mostró interés por la música desde la infancia. Entre sus referentes musicales están Guffes, Post Malon o Riddy Ricch.

Estudió música y canto en el Conservatorio Niccolò Paganini en su ciudad natal. Además, es licenciado en Economía y Gestión Empresarial por la Universidad de Milán. Debutó en solitario en 2018, tras haber formado parte del colectivo musical Madmut Brando en 2016 y haber colaborado con Matsby en 2017. Su debut fue con el EP CRY4U. Cuenta con dos álbumes de estudio, Io sono, publicado en 2020, y Gira, il mondo gira, lanzado en 2023.

Su relación con Sanremo no es nueva. En 2023, participó en el certamen con el tema Polvere, quedando en el puesto 24. Ese mismo año, salió a la luz un polémico vídeo en el que hacía freestyle con comentarios ofensivos hacia la comunidad LGBT y relacionando al colectivo con el sida. Olly pidió disculpas por ello. “Soy inclusivo. Pido perdón por el antiguo freestyle homófobo, una estupidez que hice cuando tenía 18 años”, declaró a la revista FqMagazine.