Olly, ganador del Festival de San Remo, pide tiempo para decidir si representará a Italia en Eurovisión 2025

El joven cantante italiano Olly, ganador del 75 Festival de San Remo con su canción Balorda Nostalgia, tendrá una semana para evaluar si representará a su país en la próxima edición de Eurovisión, como le permite su victoria, después de pedir este domingo 16 de febrero "tiempo para decidir".



"Todo lo que me ha pasado es una locura total. Cuando en las últimas semanas dije que no consideraba la posibilidad de ganar el Festival de San Remo, fui sincero", dijo Olly, de 23 años, en la rueda de prensa celebrada hoy para valorar del certamen que terminó anoche, tras cinco intensas veladas de música y espectáculo.



El cantautor explicó que por eso aún no había pensado en la posibilidad de participar en el Festival de Eurovisión, que se celebrará en Suiza del 13 al 17 de mayo: "Necesito metabolizar, necesito tiempo para decidir", afirmó muy emocionado.

En respuesta a su petición, la televisión pública RAI, organizadora de Sanremo, le ha dado una semana para reflexionar, indicó el director adjunto de Entretenimiento Prime Time, Claudio Fasulo, en la misma rueda de prensa.



"Asumo la responsabilidad: no hay plazos urgentes... digamos que Olly se merece una semana. Las últimas 12 horas han sido toda una batidora. Por supuesto, todos esperamos lo que ya sabéis...", dijo.



El ganador de Sanremo conquista también el derecho de representar a Italia en Eurovisión, pero en caso de que Olly rechace finalmente esa posibilidad, sería el segundo clasificado, en este caso Lucio Corsi, quien ocupara su puesto, según el reglamento de la competición.

Olly cantando 'Balorda nostalgia' en el Festival de San Remo 2025. RAI



Por detrás de él se clasificaron otros dos cantautores: Corsi, con su canción Volevo essere un duro y Brunori Sas, con L'albero delle noci, cuyos buenos resultados también sorprendieron a un público que reaccionó con abucheos a la exclusión del podio de la cantante Giorgia y Achille Lauro.



"Con Lucio Corsi y Brunori Sas, formamos un podio de outsiders: yo soy el menos experimentado de todos, pero los tres somos cantautores y es bonito haber celebrado las emociones que llevamos al escenario", dijo Olly hoy en la rueda de prensa.



El mítico concurso de la canción italiana, fundado en 1951 y del que salieron estrellas mundiales como Laura Pausini, logró atrapar al público: la audiencia media en los cuatro primeros días rondó el 67,1 %, aunque en la quinta y última noche, la gran final, llegó al 73,1%, con un pico del 87,3% durante la proclamación del ganador.