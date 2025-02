Juan del Val, alto y claro sobre las informaciones sobre Anabel Pantoja: "Tenemos una responsabilidad grandísima"

El caso Anabel Pantoja sigue ocupando titulares en diferentes magacines y programas de actualidad. No obstante, han comenzado a surgir voces muy críticas con la cobertura que se le está dando en las últimas semanas. La investigación judicial sigue su proceso, pero no hay más novedades reales sobre el asunto. De ahí, que hayan surgido profesionales que estén viendo que el tema se está sobredimensionando. Juan del Val ha hablado sobre ello en La Roca.

En el magacín vespertino, Pilar Vidal hacía un certero análisis de la situación. Tanto la influencer como su pareja, David Rodríguez, están acusados de presuntos malos tratos a su hija Alma. Mientras continúa la investigación, han surgido rumores de crisis entre la creadora de contenido y el fisioterapeuta. De ahí, que la periodista haya querido aclarar lo que, realmente, se sabe.

“La relación entre ellos es absolutamente la misma”, declaraba Vidal en el programa de laSexta. “Esta noticia ha tenido morbo desde el principio. Lo que pasa es que no podemos alimentarlo con mentiras o suposiciones. Lo más importante aquí es el hecho: la investigación sigue en marcha. Eso es así, lo dice el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, que es donde se reenvió el caso desde el TSJC”, explicaba Vidal.

“Hay dos personas siendo investigadas: Anabel Pantoja y David Rodríguez. Hasta ahí, no ha pasado nada nuevo. Sólo se solicitaron las cámaras de seguridad del centro comercial [donde los progenitores se dieron cuenta que la bebé no estaba bien]. Aquí lo que se trata de esclarecer es que hay un informe forense que dice que esta menor presenta unas determinadas lesiones que no se han producido de manera accidental. Quieren averiguar sólo qué ha pasado. Están eso, ni más ni menos”, señalaba.

“Es que puede quedarse en nada”, expresaba Nuria Roca, recordando la importancia de la presunción de inocencia. Tras su intervención, Juan del Val ha comenzado a dar su opinión. “Varias partes, a los hechos que está diciendo Pilar [Vidal], que son hechos e incontestables. Hay otro factor que es determinante: la niña está con ellos. Por lo tanto, la juez no habrá visto ningún riesgo. Si no, evidentemente, se hubieran tomado medidas. Este es el hecho”, manifestaba el autor de Bocabesada.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

“Luego, a partir de ahí, empieza la gestión por parte de ellos, por un lado. Luego, estamos los medios de comunicación, que tenemos una responsabilidad grandísima en engordar esta bola con cosas que son algunas con algo de verdad, otras suposiciones y otras son rumores. Ahora dicen que no se hablan, que se llevan mal…”, razonaba el escritor.

Vidal le daba la razón a Del Val. “Ellos siguen igual, no ha cambiado. Lo que pasa es que hay tanto minutos que rellenar, tantas páginas que cubrir y tantas noticias que hacer, que, al final, este tema no da para más. Hay que esperar a la justicia, que es lenta”, argumentaba la periodista. “Todo lo que está saliendo es mentira”, agregaba.

Roca resaltaba las informaciones sobre una presunta mala relación entre la madre de Anabel Pantoja y su yerno. “Pero, ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver con la investigación?”, replicaba Del Val. “La mayor mentira de este caso es que ellos se iban a separar y que él se iba a Córdoba, lo cual no es cierto”, expresaba Vidal.

Desde que iniciaron su relación, Rodríguez viaja cada semana a Córdoba, donde tiene una clínica de fisioterapia para atender a sus pacientes, y regresa a los pocos días o al final de la semana.