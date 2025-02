Jorge Javier rompe a llorar al leer la carta de una niña con una enfermedad complicada: "No voy a poder terminarla"

Tras el parón por los Goya, Hay una cosa que te quiero decir ha vuelto con fuerzas en el prime time de Telecinco. Una nueva entrega que ha contado con testimonios que han hecho que las emociones estuviesen a flor de piel. La visita de Andra, una niña de 12 años que padece epidermólisis ampollosa, más conocida como enfermedad de Piel de Mariposa, ha provocado que Jorge Javier Vázquez no pudiera contenerse y llorase a lágrima viva.

Al presentador se le ha quebrado la voz cuando leía la carta de Alina, la madre de Andra, que ha escrito para su hija. La menor padece un tipo de epidermólisis que se engloba en un grupo de desórdenes determinados genéticamente y que se caracterizan por la excesiva fragilidad de la piel y las mucosas ante traumas mecánicos mínimos.

Alina ha compartido con Jorge Javier su testimonio de cómo vivió el diagnóstico, dado que los médicos detectaron que Andra padecía esta enfermedad nada más nacer. La mujer ha admitido que tanto a ella como a su marido se les vino el mundo encima. “Cuando llegamos a casa no sabíamos qué hacer, cómo cuidarla, nadie te prepara para algo así”, ha confesado en el plató.

El de Badalona ha procedido a leer la misiva, haciéndolo con voz entrecortada y teniendo que parar en varias ocasiones para tragar saliva. “Tu madre es muy optimista creyendo que voy a ser capaz de leerla entera, pero no lo tengo tan claro”, confesaba Vázquez a la pequeña Andra.

La epístola ha servido de manifiesto de la dura vida que madre e hija han tenido que llevar durante años, pero también del tremendo amor que se profesan. “Ya sabes que te quiero mucho. Eres la niña más valiente del mundo, contigo he aprendido a ser mamá. Junto a ti, he vivido los mejores días de mi vida. No te puedo explicar con palabras lo orgullosa que estoy de ti”, leía Jorge Javier.

Jaime Lorente y Andra en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

“Quiero que seas muy feliz, que sigas confiando en ti misma, como lo sigues haciendo hasta ahora. Me emociona ver cómo te superas cada día y cómo te esfuerzas por dibujar y patinar como si eso fuera fácil para ti”, proseguía en su lectura el presentador.

Desde otra área del plató, escuchaba atentamente Jaime Lorente, del que Andra es fan. El actor de La casa de papel es uno de los ídolos de la pequeña. De ahí, que el programa quisiera darle una sorpresa. Ambos se conocieron cuando participaron en el rodaje de una campaña de la ONG Debra Piel de Mariposa para concienciar a la sociedad sobre la dureza de la vida cotidiana de las personas que tienen esta enfermedad.

“Eres un regalo, eres un ejemplo a seguir y conocerte me cambió un poco la vida. Ella quiere ser psicóloga porque quiere ayuda a la gente, pero lo que no sabe es que con el simple hecho de estar aquí ya lo está haciendo”, ha compartido el intérprete tras reencontrarse con la pequeña.