Fernando Simón revela a Jordi Évole las propuestas más "locas" que ha recibido: “Me han pedido que case a gente”

En este 2025, se van a cumplir cinco años tanto de la pandemia de COVID-19 en España como del consecuente confinamiento que provocó. En la noche del 14 de marzo de 2020, fue cuando el Gobierno ‘encerró’ a toda la ciudadanía española. En ese momento, surgió una figura cuya imagen terminó enlazada con la pandemia: Fernando Simón. El epidemiólogo vuelve a ser entrevistado por Jordi Évole.

Este domingo 16 de febrero, a las 21:25 horas, se ha emitido el quinto episodio de la sexta temporada de Lo de Évole. Simón ha sido el quinto entrevistado después de que el periodista de Cornellá de Llobregat haya conversado con Eduard Fernández, Pepe Mujica, Lolita Flores y Juan y Medio. Un capítulo que ha tenido a la política como la otra protagonista, al contar con la presencia de Salvador Illa al final de la entrevista.

Simín ha reaparecido para ofrecer una conversación íntima y reflexiva sobre cómo vivió aquellos días de enorme tensión, el impacto personal y profesional que tuvo la gestión de la crisis, y cómo valora la situación actual.

El 31 de enero de 2020, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III confirmaba el primer caso de COVID-19 en España. Llegaba así una pandemia que paralizó el mundo durante meses, provocando más de 120.000 muertes en España y 7 millones a nivel mundial.

Durante los meses más duros de la pandemia, un rostro se coló a diario en las casas a través de la televisión: Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES). Fue el técnico designado por el gobierno de Pedro Sánchez para informar de la evolución de la pandemia y de las medidas que adoptaba el ejecutivo. Cuando la pandemia remitió, Simón desapareció de la esfera pública.

Fernando Simón y Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Cinco años después, Évole ha querido entrevistarle de nuevo. Lo hizo primero en la segunda temporada, en marzo de 2021. Sin embargo, en ese momento, la pandemia seguía en activo (la OMS no decretó su fin hasta el 5 de mayo de 2023). Ahora, el epidemiólogo ha mirado con retrospectiva esa época y ha narrado los momentos tanto más personales como más profesionales que le marcaron.

Más allá del debate político, Simón ha compartido con Évole los momentos más anecdóticos. El epidemiólogo revelaba cómo los primeros meses de fama le costaron y cómo agradece que, actualmente, sean pocos los que le paran por la calle. “Cada vez hay menos gente que me reconoce. Eso se agradece mucho. Hubo períodos en los que me pensaba dos veces si salir de casa”, le ha confesado a Évole.

Fernando Simón y Salvador Illa en 'Lo de Évole'.

“Era pesado. Ahora, como no voy a eventos ni nada, eso me ha protegido de alguna forma”, expresaba Simón, para después compartir que le han invitado a muchas celebraciones, pero que ha rechazado acudir a la mayoría de ellas. “He ido a muy pocas. Una estudiante de Turismo me dijo que yo era un atractivo turístico, si iba a un sitio, el turismo se incrementaba. Lo mismo pasaba con los congresos”, relataba.

Évole le preguntaba al epidemiólogo si le habían hecho alguna propuesta “loca”. Ha sido en ese momento cuando el director del CCAES le ha revelado al periodista que le ofrecieron participar en un talent show. “Me pidieron que no lo contara […] hubo un programa en el que me pidieron ir a cantar. ¡Con la voz que tengo! Tengo afonía crónica”, revelaba, señalando que era un formato “para el prime time”. “Me lo propusieron en más de una ocasión”, detallaba.

Pero no sólo eso, sino propuestas más extrañas como la de oficiar una boda. “Me han pedido que case a gente. Yo dije que no, ¡cómo voy a casar a alguien!”, exclamaba. Otro tema ha sido cuando ha comentado que pusieron en un mismo titular su salario con el que tenía Lionel Messi en el Barça.