Series que son "transatlánticos" y una deuda a saldar con las diarias: la hoja de ruta de Mediaset con su ficción

Es palpable: existe una clara apuesta de Mediaset España por la ficción. La Favorita 1922, La Agencia, Ella, Maldita Alma o Marusía: La Academia son solo algunos de los títulos que desembarcarán en Telecinco en los próximos meses. ¿La máxima? "Que prime la calidad frente a la cantidad".

Así lo cuenta en declaraciones exclusivas a BLUPER Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de la empresa de Fuencarral. Fue una decisión que se tomó en la compañía hace un par de años, después de la salida de Paolo Vasile.

"Las plataformas encargan series cada mes y tiene su punto novedoso, pero nuestra estrategia es más parecida a la que llevamos a cabo con el cine. Pocas películas, pero bien elegidas, bien producidas y, sobre todo, bien promocionadas. Es una idea sencilla, pero complicada de implementar", reconoce Barrois.

Es más, desde Mediaset son conscientes del "riesgo" que conlleva la estrategia: "No podemos fallar. Si solo estrenamos tres películas o tres series, las tres tienen que funcionar. Si haces diez, una te puede ir mal y no pasa nada. Aquí el fracaso no es una opción y por eso tenemos una presión tremenda, pero no queda otra".

"Lo que no podemos hacer es un evento cada mes, necesitamos cierta escasez en ficción. Era el reto de esa transición. Bajar el consumo, la producción, pero con producciones que sean como un transatlántico", explica el máximo responsable de Ficción del grupo audiovisual.

Ghislain Barrois es director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España.

De esta manera, Mediaset tiene ese añadido de ser precisa utilizando sus balas, buscar "historias que estén en sintonía con un público amplio". Ghislain asegura que no buscan "el escándalo por el escándalo", pese a que es importante que sus series generen conversación social.

En el pasado reciente, lo consiguieron con Escándalo, relato de una obsesión, la historia de una mujer de 42 años (Alexandra Jiménez) que se enamora perdidamente de un adolescente de 15 (Fernando Líndez). Próximamente, podrían hacerlo con Ella, Maldita Alma, donde Maxi Iglesias da vida a un cura que vive una intensa crisis de valores y fe.

La "herida" con las diarias

"Las temáticas pueden ser muy variadas, no hay un género específico. Por ejemplo, La Agencia es un melodrama con comedia. Hemos tenido grandes comedias, de las míticas de la televisión española, pero también es el género más complicado. No hay receta para el cine o las series, debes dejar que los proyectos los traigan los autores", señala Barrois.

Esta nueva hoja de ruta de Mediaset, en lo que a las series se refiere, está marcada por un profundo aperturismo. Tanto en las franjas en las que programar sus productos como al trabajo con otras productoras. Recordemos que la casa tiene varias empresas audiovisuales participadas.

Sobre las series diarias de Mediaset: "[Mía es la venganza] creó cierta herida que no está del todo cicatrizada. No sé si lo hicimos bien"

Respecto a lo primero, el productor francés admite que están pensando "en ficción para otras franjas" más allá del horario de máxima audiencia. Las series diarias se le resistieron a Fuencarral hace un par de años -Mía es la venganza-, pero no parece que vayan a achantarse: seguirán probando franjas y periodicidades. "Reconozco que creó cierta herida que no está del todo cicatrizada. Como reflexión personal, no sé si lo hicimos bien".

Bambú, nuevo 'socio'

Buen síntoma de ese aperturismo es la confianza depositada en Bambú Producciones, con quien ha trabajado mano a mano por primera vez en La Favorita 1922. El directivo destaca el trabajo con Ramón Campos: "Es como trabajar con un coche de lujo, de esos que no te enteras de la carretera. Tiene una maquinaria impresionante".

El entrevistado subraya la importancia "de las productoras participadas" de Mediaset -Unicorn Content, Alea Media, Mandarina, Bulldog...-, pero también la de trabajar con otras entidades. Por otro lado, resalta el papel de Contubernio, la de los hermanos Caballero: "No hay que olvidarse de la comedia, está menos valorada, pero... Temporada 16 de La que se avecina. Serie viva más longeva de la tele, 70 o 75 minutos de capítulo. Alguien debería hacerles un monumento".

El elenco de 'La que se avecina' en su temporada 16. Mediaset España

Este periódico se interesa sobre si Mediaset estudia recortar la duración de los episodios. Precisamente, los Caballero, en productos como Machos Alfa o Muertos S.L, pensados para plataformas, juegan con entregas de 30 minutos. Pero a decir por sus palabras, no se lo plantean por ahora: "Es verdad que los 70 o 75 minutos se ajustan a nuestras necesidades, las del 'prime time".

"Hace unos años hicimos una reflexión, cuando empezamos a vender nuestras series a nivel internacional. Creíamos que el formato internacional eran los 50 minutos y no sabíamos si iba a ser una barrera para la comercialización. Ahora hemos visto que no. Es más, cuando hemos propuesto a plataformas recortar nuestros capítulos, nos dicen que no, que capítulos de 70 minutos. A ellos les va bien así para capturar público", desvela.

José Coronado en 'Entrevías'.

Barrois, por último, detalla la relación actual de Mediaset con las plataformas: "Nos buscan, nos dicen lo que quieren. No tenemos una regla establecida. Es verdad que tenemos una relación histórica muy buena con Prime Video. Fueron los primeros en reconocer las virtudes de nuestras series. Y lo entiendo, ateniéndose solo a los datos, lo vieron claro".

"Estamos agradecidos a Amazon, pero no pueden comprarnos todo y por eso hablamos con todo el mundo. Con Netflix, por ejemplo. Nos compró Entrevías, que es un éxito sorprendente", puntualiza Barrois sobre la producción protagonizada por José Coronado, que acaba de aterrizar a la plataforma.