Sandra Barneda habla por primera vez sobre el 'Montoya, por favor' de 'La isla de las tentaciones': "Cayó la mundial"

"Montoya por favor". Cuando Sandra Barneda pronunció esta frase no era consciente de que se iba a convertir en un momento viral en todo el mundo. La presentadora intentaba evitar la carrera de Montoya hacia la villa de las chicas. Aunque no lo logró, porque el sevillano huyó en una escena de película en la playa.

Sandra Barneda ha hablado por primera vez sobre todas las reacciones a esta escena. La presentadora ha subido un video a sus redes en las que explica como está viviendo esta viralidad y confiesa algunos detalles que no se vieron del momento.

"Oye una cosa, lo que ha pasado es increíble. Hemos sido viral mundialmente con lo de 'Montoya, por favor'. Hasta Whoopi Goldberg", explica la catalana. Y es que esta escena de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a comentarse en The View, uno de los magacines matinales más famosos de Estados Unidos.

Durante el video de Sandra Barneda, se muestran las 222,1 millones de visualizaciones de la escena en una sola publicación de X. Además de otras reacciones posteriores del US Open, del PSG, de los Boston Celtics, entre otras cuentas. Incluso el The Guardian se ha hecho eco en Inglaterra.

"¿Pero qué locura es esta? Estoy alucinada", exclama Sandra. La presentadora relata cómo sucedió todo: "Lo vivimos de manera muy distinta. Yo veo que Montoya se pone nervioso, pero es que él se pone nervioso continuamente. Cuando veo que Manuel está con Anita hablando y empiezan a liarse, digo: 'Madre mía, la que está pasando'".

Todo estalla y el mediático participante del programa sale corriendo por la playa hacia la villa de las chicas. "De repente, salí disparada. No habeís visto que en un momento determinado digo: 'Cogedlo, por favor', eso no se ve", explica la presentadora. "Porque yo digo, como entre Montoya la que se va a liar. De repente viene Anita. Bueno, esto es un cachondeo", continúa.

Todo influyó en que esta escena pareciese de película. Incluido la meteorología de la playa. "Hubo una tormenta eléctrica. A mí los cámaras me decían: 'Es que tú no sabes que fuerte ha sido porque detrás había unos rayos y tal. Y luego dirán que lo hemos encargado'. Cuando yo salgo de Villa Playa y me voy hacia mi villa, bueno, cayó la mundial", confiesa.

La presentadora incide en como le ha afectado a nivel personal esta enorme repercusión. "Creo que es la primera vez que ocurre con un programa español que se vuelve viral mundialmente. Salgo a la calle y me dicen la misma frase todo el rato: 'Montoya, por favor'", asegura.

Sandra Barneda ironiza sobre la carrera que tuvo que hacer detrás de Montoya: "Llevo ya zapatillas todo el rato, por si tengo que salir a correr o algo. Todo el mundo me dice: 'Estás en forma'. Pues menos mal, así mi entrenador dirá: 'Qué bien, estabas en forma'. Pero no, no lo estaba porque no hubo manera de pillarle".

La isla de las tentaciones está viviendo un momento dulce, pero aún queda mucha edición por delante. El próximo lunes se emitirá un nuevo programa en Telecinco, que promete grandes emociones. "Nada, solo palabras de agradecimiento. Y por cierto, que es que la cosa continúa. No os lo podeís perder", concluye Sandra.