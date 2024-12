Susanna Griso se pronuncia sobre el posible fichaje de Sofía Cristo por Telecinco: "Es incomprensible"

Sofía Cristo ha reaparecido este martes en directo en Espejo Público. La DJ llevaba 67 días sin aparecer en el programa matinal de Antena 3. Concretamente desde su enganchón con Javier Chicote a raíz de los audios filtrados de Bárbara Rey con Juan Carlos I. Su regreso era esperado con ansía por los colaboradores.

La hija de Bárbara Rey ha bajado a las puertas de su casa para atender en directo al reportero de Espejo Público. Justo unas horas antes su madre ha estrenado un especial en Telecinco, Bárbara Rey: Mi verdad, en el que por primera vez habla sin tapujos de su relación con el rey emérito y del "chantaje".

Sin embargo, Sofía Cristo no ha hablado de este asunto en la conexión con Antena 3. La DJ ha desmentido su fichaje por Telecinco, que había anunciado Kiko Hernández hace unos días en Ni que fuéramos shhh: "Sabéis que me cogí unos días que se han alargado un poco. Lo siento, pero los necesitaba. Creo que lo voy a seguir necesitando. Yo os echo de menos, en serio. Digo, estos se van a pensar que he fichado por Telecinco", ha explicado.

Los miembros de Espejo Público así lo creían, incluido Susanna Griso: "Lo pensábamos todos. Incluso que ibas a participar en un reality. Me molestó y pensé: 'No puede ser'. Tú pediste tranquilidad, reposo, pusiste por delante la salud mental. Que fichases por otra cadena me parecía incomprensible", ha reconocido la presentadora

"Parece mentira Susanna. Teniendo mi teléfono, ya sé que no te gusta escribirme, pero podías ponerme un mensaje", ha comentado la DJ. Sofía Cristo ha negado por completo todas las informaciones: "Se han dicho muchas mentiras. Yo no he firmado nada con nadie. Tengo muchos proyectos que son paralelos al corazón, como la música. Pero no tienen nada que ver con Telecinco. Tengo un regalo de vida y sé muy bien a donde me dirijo", ha apuntado la colaboradora.

Susanna Griso se ha mostrado contenta tras la noticia de Sofía Cristo: "Es un alivio pensar que no te vayas a la competencia. No por el hecho de que te vayas a otro canal, me parecería incongruente con lo que siempre has defendido tú". Aunque la DJ ha dejado claro que no va a volver aún al programa matinal. "No me puedo poner fecha. Estoy centrada en los proyectos que tienen que ver con la música", ha recalcado.