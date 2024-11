Glòria Serra se sincera tras 'Mask Singer': el hándicap que tuvo en su primer ensayo y cómo lo solucionó el equipo

Junto a Fernando Verdasco y Ana Boyer, Glòria Serra fue la desenmascarada de este miércoles en Mask Singer. La presentadora de Equipo de investigación se ocultaba bajo el disfraz de Piña. Como es habitual, después de la gala, Antena 3 emitió Detrás de la máscara, un pequeño espacio en el que los concursantes revelados de ese día cuentan su experiencia a Arturo Valls.

En contra de lo que se pueda pensar, el espacio que ofrece laSexta los viernes guarda similitudes con el 'talent show' de máscaras, o así se vio en las imágenes que se mostraron de los ensayos. "¿Sabes qué estoy pensando? Que nosotros en Equipo de investigación hacemos lo mismo. Me ha parecido gracioso", avanzó Serra.

"Nosotros preguntamos a los malos: 'Oye, se te acusa de no sé qué'. Entonces, ellos se ponen cascos, sudaderas y tal. He pensado: 'Dios mío, ahora estoy en el otro lado de golpe", exclamó la presentadora de la cadena verde, refiriéndose al momento en el que los participantes de Mask Singer llegan a los ensayos totalmente de incógnito para no desvelar el secreto.

Ante la pregunta de Valls de si llegó a "estresarse" por tener que ocultar su participación, Glòria lo tenía claro: "Lo viví muy mal. Soy muy mala mintiendo. José, mi productor, te mando un beso, te quiero mucho. Sé que no me lo vas a perdonar nunca, pero te sigo queriendo".

"¡No entendía nada!", adivinó el conductor del formato de Fremantle. Por otro lado, Serra tuvo que hacer auténticos malabares para compaginar su trabajo en Equipo de investigación con los ensayos de Mask Singer. De hecho, el programa conducido por Valls enseñó a los espectadores a Glòria grabando un discurso en 'off' para Equipo en uno de los camerinos.

Glòria Serra, durante los ensayos de 'Mask Singer' Atresmedia Televisión

Además, la comunicadora catalana lamentó el estado de salud en el que se encontraba cuando empezó a ensayar para ser Piña: "Tenía un trancazo de esos de 'métete en la cama y olvídate del mundo". La de Barcelona aseguraba que tenía "la nariz colapsada" y que no podía "respirar" apenas, por lo que esos primeros momentos fueron realmente agobiantes.

"Fíjate que nunca me pongo enferma. Que me tenga que pillar un trancazo precisamente para esto", añadió. Sin embargo, el equipo de Mask Singer pronto buscó la solución: "Te vamos a poner una pila que tiene un ventilador arriba para que se mueva el aire. Aunque haga mucho calor, por lo menos tendrás la sensación de frescor".