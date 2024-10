Manolo Lama rompe a llorar al recordar la cancelación de 'El golazo de Gol': "Todavía hay gente que sigue en paro"

Aunque El golazo de Gol terminase el 12 de julio tras 7 años de emisión, sus consecuencias todavía se hacen notar. Emblema de Gol Play, su cancelación fue tremendamente simbólica, dada la situación en la que se enfrenta la cadena de Mediapro. El fin del formato supuso también un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 33 trabajadores, procedentes de Madrid, que trabajaban para el programa.

La cancelación del programa también provocó el final de la relación laboral entre Manolo Lama y Gol Play. El locutor no tenía un contrato de cadena, sino sólo con el extinto formato. El fin de El golazo de Gol fue visto como el fin de un ciclo, dado que era uno de los formatos más conocidos de la cadena. Su alto presupuesto y la búsqueda de recortes hicieron que se diese por terminado el formato.

Ha sido tres meses después cuando Lama ha podido hablar de manera más abierta sobre el fin de El golazo de Gol, cómo vivió la cancelación y cómo fue emitirse el último programa. Ha sido en el pódcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo, donde ha revelado haberlo pasado mal más por el destino de su equipo que por él mismo.

“Me dolía por mi gente, por mis compañeros que tuvieron el valor, casi todos, de irse de Cuatro [que pertenece a Mediaset] a un niño que nacía nuevo como este [refiriéndose a Gol Play], que ha durado ocho años, eso sí que me dolió", expresaba Lama. "Y también porque, aunque en pantalla no se vio, si tú supieras la de gente que vi yo llorar... tíos hechos y derechos, llorando. Para mí era duro verlos llorar”, agregaba, con tono sentido.

Lo que hizo que Lama terminara por derrumbarse fue cuando recordó la última emisión y cómo coincidió con que su hija estaba haciendo prácticas en el programa y también fue testigo de la última entrega. “Aguanté hasta el último segundo. Intenté que fuera un programa divertido. Aguanté como un cabrón, como un perro. Luego me colocaron a mi hija. La pobre se me puso a llorar, estaba haciendo allí prácticas”, revelaba.

“Mi hija, ella, sabía de mi sufrimiento porque me lo percibía en casa”, expresaba en el pódcast”, confesaba, sin poder contener la emoción y llorando en directo. A Lama le costó proseguir, revelando que fue una situación muy complicada. “Ella veía que cuando yo llegaba a la tele, me vestía de Superman”, compartía.

No sólo derramaba lágrimas por su hija, sino por el equipo, recordando lo complicado que es encontrar trabajo en la profesión periodística. “Lloro por ellos”, confesaba. Lama se abría en canal, de una forma excepcional y ofreciendo su lado más humano. “Hay muchos que se van colocando, pero hay otros que todavía no están y, vaya…”, reconocía.

“Lo siento por ellos porque tienen hijos, tienen hipotecas, tienen familia... Por eso cada vez que uno que me llama y me dice que se ha colocado... ¡Hostias, me llevo un alegrón! Sigo peleando para intentar ayudarles. Pero es jodido. Ahora mismo, la profesión está muy complicada”, agregaba tras tomar un poco de aire y beber agua.