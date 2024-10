María Patiño, sin rodeos sobre su posible salto a TVE y su vuelta a Telecinco: “Muy agradecida”

Cuando Ni que fuéramos Shhh arrancó su andadura en YouTube y Twitch en mayo de este año, María Patiño tomó las riendas del formato. Hacía pocos meses que había puesto punto final a su andanza en Telecinco, donde había conducido Sálvame, Sábado Deluxe o Socialité, entre otros formatos, y demostró una gran confianza en este nuevo proyecto, creado por Fabricantes Studio.

Sin embargo, de vez en cuando surge su nombre como posible fichaje de otra cadena generalista, especialmente, de La 1, y más desde que ella y Belén Esteban estuvieron como invitadas de La Revuelta de David Broncano.

Y, en ese sentido, este lunes, la gallega quiso hacer una puntualización, pues se estaba hablando mucho de su futuro, con informaciones que se alejaban de la realidad. “Me ofrecieron hace un tiempo el colaborar en un programa de TVE en el access, presentado por Inés Hernand y Loles León, que al final la sustituye Alba Carrillo”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Dije que no, el motivo que se publica es falso. Yo decidí que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía. No quiero volver a endeudar mi tiempo libre en otra cosa que no sea Ni que fuéramos Shhh. Muy agradecida, para una vez que me llaman...”. Así pues, María parece muy centrada en el nuevo Sálvame que ahora se disfruta en abierto en el canal TEN.

No quedó ahí la cosa. Unas horas más tarde, de nuevo, María despejaba dudas de su futuro profesional en una entrevista concedida a Mara Torres en el programa El Faro de la Cadena SER, el programa en el que Mayra Gómez Kemp anunció su retirada de la vida pública. Y allí dejó claro lo que opina sobre una hipotética vuelta a Mediaset.

“Es la primera vez que tengo las riendas y mi visión del corazón es incompatible con la que veo en otros programas. Ni que fuéramos Shhh me ha dado la oportunidad de hacer algo diferente, a pesar de que no me da el dinero que me daban las cadenas privadas”, aseguraba María Patiño. “Volver no tendría sentido porque no me van a comprar de la manera en la que yo estoy enfocando el corazón”, sentenciaba, dando así por cerrada esa puerta profesional.

Sobre ese asunto, la gallega ha reconocido tener una herida abierta con su antigua casa profesional. Y así ha afirmado: “Es que se borró el nombre de María Patiño de la hemeroteca de Telecinco. Y eso fue lo que a mí me hundió. Yo, que tenía unos meses de poder disfrutar de la vida, me hundí y no los disfruté”.