El poderoso alegato de Cristina Medina sobre el cáncer: "Nos merecemos vivir con más calidad de vida"

Este pasado lunes 14 de octubre, Pasapalabra ha recibido a nuevos invitados que acompañan a los concursantes habituales, que eran Canco Rodríguez, Beatriz Cortázar, Santi Rodríguez y Cristina Medina. Ha sido la actriz de La que se avecina la que ha protagonizado uno de los momentos más recordados de la jornada. La artista ha querido aprovechar su presencia para visibilizar las consecuencias psicológicas que produce, incluso cuando se logra superar.

Medina, además, ha querido dar a conocer su nuevo proyecto, con el que busca ayudar a personas que han pasado por esta experiencia: Oncolomeeting. Una decisión que viene después de que a la actriz le diagnosticasen un cáncer de mama en 2021. Afortunadamente, la intérprete logró superar la enfermedad. Sin embargo, las consecuencias que le ha dejado anímicamente siguen estando presentes.

La artista ha hablado públicamente de dichas consecuencias. Tras superar la enfermedad, Medina padeció una depresión, debido al estrés psicológico que le provocó el proceso de recuperación. De hecho, ya en meses previos, cuando fue invitada anteriormente al concurso que presenta Roberto Leal, la sevillana señaló que el sistema, aunque, “salva la vida, a quien se la salva”, luego es un “hasta luego, Lucas”.

Medina reclamaba, en ese momento, un mayor seguimiento psicológico y de acompañamiento a las personas que logran recuperarse de la enfermedad. “Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, solo te entiende la gente que está como tú”, expresaba en ese momento.

Por ello, su nuevo proyecto busca crear un apoyo comunitario en forma de red social pensada para supervivientes de cáncer. La sevillana ha considerado que esta manera de comunicarse puede ayudar a personas que se encuentran en ese duro trance. “Debido a la experiencia que he tenido con esta enfermedad, me he dado cuenta de muchas carencias que existen”, comentaba en el programa.

El alegato de Cristina Medina sobre el cáncer: “Lo que pasas es tan terrorífico que o lo vives o no lo sabes” pic.twitter.com/mTHIqXIKwl — TVMASPI (@sebas_maspons) October 15, 2024

“Entre otras, que alguien te pueda comprender, porque por los sitios donde se pasan son tan terroríficos que o lo vives o no lo sabes”, agregaba, para después hablar de Oncolomeeting. “He diseñado un software que es poner en comunión a pacientes, acompañantes y supervivientes de cáncer y voluntarios”, comunicaba. Medina revelaba así que ha puesto en práctica sus estudios en ingeniería informática, carrera en la que está titulada también.

Este proyecto usa algoritmos para lograr que los perfiles de estas personas logren comunicarse. Para Medina, es “dar el primer paso hacia una comunidad oncológica unida”. De hecho, la actriz revelaba que si su propuesta crece, se pueda lograr, incluso “donar a fundaciones” que contribuyen con su dinero a la investigación tanto contra el cáncer como para la recuperación de la calidad de vida de los pacientes que superan la enfermedad.

“Hay mucho por hacer en esta enfermedad y nos merecemos vivir con un poquito más de calidad de vida, por favor”, concluía finalmente en su alegato, arrancando el aplauso unánime del público.