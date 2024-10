La inesperada confesión de María Patiño en el nuevo 'Sálvame': "Fui detenida por la Policía en Sevilla"

Ha sido una de las exclusivas de Ni que fuéramos Shhh más comentadas del momento: Terelu Campos habría ingresado en una lista de morosos de Hacienda. El magacín vespertino reveló que, presuntamente, la colaboradora de De viernes tiene una deuda con un acreedor de comunicaciones. A raíz de esto, los tertulianos del nuevo Sálvame recordaron sus problemas legales.

La que más sorprendió en las confesiones sobre los problemas con la Justicia. María Patiño dejó a todos boquiabiertos, dado que reveló haber sido detenida por la Policía Nacional. “A mí me detuvieron por no llevar el DNI encima. Fue en La Palmera, en Sevilla”, explicaba la presentadora.

Javier de Hoyos se quedó sin palabras. “¡Qué dices! ¿Cuándo fue eso?”, quiso saber el exdirector de Socialité. “Era muy joven”, comenzó a explicar la conductora antes de que Kiko Matamoros la interrumpiese con una respuesta surrealista: “¿no será que eras terrorista?” “Pero, ¡cómo que terrorista!”, exclamó Patiño perpleja. Matamoros justificó su pregunta.

“A ver, no te detienen sólo por no llevar documentación”, explicó Matamoros. “Bueno, yo iba en chándal. Aunque, es verdad que los terroristas también pueden ir en chándal”, respondía Patiño. El motivo de la detención fue porque la periodista no sólo iba indocumentada, sino que había cometido una infracción de seguridad vial.

“Bueno, me salté un semáforo”, confesaba la presentadora, con el resto de colaboradores exclamando y ya entendiendo por qué había sido detenida. “Vi que no había coches y pasé. Entonces, vino la policía y me dijo: ¿me da su DNI? Yo les dije a los agentes que no lo tenía. Entonces, me llevaron”, explicaba.

Patiño fue interrumpida con un “bombazo” de David Valldeperas, señalando que lo que había narrado era una situación propia de una gran exclusiva. La periodista optó por callarse. “Si es que no tengo que dar explicaciones sobre mi vida”, expresó la conductora, aunque terminó revelando que, finalmente, todo quedó en un susto.

'Ni que fuéramos Shhh'.

“Me llevaron a comisaría para identificarme. Lo hicieron y luego me fui a mi casa”, concluyó la periodista en su explicación. “Claro, debían ver quién eras realmente”, agregaba Kiko Matamoros. “Su obligación es llevar la documentación con ella”, añadió.

“Por eso, cuando vino el Ejército, estaba nerviosa. No había llevado el DNI, no lo tenía encima. Como me hubiera pedido la documentación, me hubiera pasado lo mismo”, confesaba la presentadora. “Una nunca supera los traumas de la infancia”, comentaba la periodista antes de dar paso a otros colaboradores.

Precisamente, Matamoros narró cuál fue su experiencia con la policía. “A mí me fueron a buscar cinco veces. Una vez me llevaron a los juzgados de Alcalá de Henares, detenido, porque me habían intentado notificar algo y no hice caso. Para notificarme en el juzgado, debía firmar el acuse de recibo. Al final, gané sin presentarme en el juicio”, compartía Matamoros.