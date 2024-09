El exclusivo regalo que ha hecho Pablo Motos a Johnny Depp en 'El Hormiguero': "Es una pieza única"

Hollywood ha vuelto a El Hormiguero este lunes con la visita de Johnny Depp y Riccardo Scamarcio para promocionar la película Modi, three days on the wing of madness. La película se presenta este martes en el Festival de San Sebastián.

"Ha sido un sitio en el que siempre me he sentido muy bien recibido. Es un festival que presta atención a cosas que se salen de lo normal, tiene un abanico más grande de creatividad. Es un festival realmente maravilloso, que se centra en el cine y en el trabajo de los cineastas y no de toda la tontería que puede rodear a este mundo", ha dicho Deep, director de la cinta.

La película, por cierto, narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y se basa en la obra de teatro de Dennis McIntyre, Modigliani.

Antes de entrar en materia, Pablo Motos les ha hecho entrega a sus invitados una guitarra española por la pasión que les une por la música. "Son piezas exclusivas, únicas", ha explicado el presentador a los artistas, agregando que estaban hechas de una madera de 64 años de Francisco Bros.

"Para que suene fuerte el flamenco, están cortadas en una luna menguante. La madera suena distinta", ha señalado a continuación Pablo Motos.

Pablo Motos, junto a Johnny Depp y Riccardo Scamarcio.

"La música fue mi primer amor y lo que me liberó de muchas de las locuras de la adolescencia. Cuando era pequeño, con unos doce años, robé un libro para aprender a tocar la guitarra y pasé toda mi adolescencia con una entre las manos", ha contado el protagonista de Piratas del Caribe.

Scamarcio, por su parte, ha confesado que él tocaba la batería desde pequeño. "Ahora uso una batería electrónica para no molestar a los vecinos", ha dicho.

El Deep director

A continuación, Deep ha compartido sus impresiones sobre la segunda película que dirige. "Tenía claro que quería centrarme únicamente en captar todo lo que me fuera entregando este reparto tan increíble. No quería actuar en absoluto", ha asegurado señalando que da "libertad" a los actores para crear sus personajes.

"Les dejo decir algo, pero a veces no les oigo. A los actores hay que dejarles un espacio para que encuentren cosas que no están en el guion. Los actores no tienen que estar ahí para la cámara, si no la cámara para los actores", ha expresado.

“Me convenció para que yo dirigiese la película”, Johnny Depp nos habla de la buena relación que le une a Al Pacino #HollywoodEH pic.twitter.com/IdEqZ4cHxL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2024

El que fuera protagonista de Eduardo Manostijeras ha revelado que fue a Al Pacino a quien se le ocurrió hacer una cinta sobre este pintor italiano. "Me lo contó hace mucho tiempo cuando estábamos rodando juntos. El proyecto se quedó aparcado, y la vida siguió. Muchos años después me llamó y me dijo que pensaba que yo tenía que dirigir esa película, que, no sabía por qué, pero tenía esa sensación. Cualquiera le dice que no a Al Pacino".

De hecho, Deep dirige a Al Pacino, y así lo describe: "Es absurdo y ridículo en ocasiones. Hemos trabajado mucho juntos, tenemos muy buena relación y compartimos un hilo conductor de respeto y locura que nos une. Es pura sangre".