La confesión de Lamine Yamal en 'El Hormiguero' de Pablo Motos: "Mi madre manda más que mi representante"

Pese a tener 17 años, Lamine Yamal dio toda una lección en El Hormiguero de Pablo Motos. El futbolista del FC Barcelona y el nominado más joven al Balón de Oro demostró un saber estar atípico de un chaval de su edad ante más de tres millones de espectadores.

El delantero culé empezó desvelando que, debido a su fama, no puede ir de compras. "Suelo hacerlo online porque está difícil". Motos, después, se interesó por lo que le dijo el rey Felipe VI cuando bajó al vestuario tras ganar la Eurocopa. "Me preguntó qué edad tenía, le dije 16 y todo el mundo empezó a reírse", contestó.

Más allá del fútbol, Pablo Motos quiso saber qué es lo que le hace mantener los pies en el suelo, pese a que su valor de mercado oscile los 120 millones de euros, según Transfermarkt. "Ir a casa de mi madre y que me diga: 'Ponte las chanclas, recoge esto, haz la cama", dijo. "Manda más que mi representante".

"Al final he aprobado la ESO", apuntó también Yamal, que no se olvidó en recordar de dónde viene. "Mi barrio, al final, es todo. Ahí está mi familia, mi abuela, mis primos. Allí he aprendido muchas cosas. He tenido mis valores ahí y mi educación. Para mí es todo".

Quizás, el único atisbo de su corta edad fue desvelar el único capricho que tiene en mente. "Me quiero comprar un pulpo. Lo quiero tener. Tengo pensado lo que quiero, pero no sé si a mi madre le va a gustar. Posible es lo que tenga, imposible que me deje".