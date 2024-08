Belén Esteban se sincera sobre uno de los momentos más dramáticos y angustiosos de su vida: "Me dolió"

Belén Esteban no para ni en agosto. La televisiva ha concedido una entrevista para un pódcast, en el que ha relatado una de las peores experiencias de su vida. Pero la de Paracuellos no sólo se ha sincerado sobre momentos convulsos, sino que también ha hablado de su experiencia profesionales en la televisión y de su faceta como empresaria. Por supuesto, derrochando el desparpajo propio que le caracteriza.

La emprendedora se ha sentado para hablar en Inédito Pódcast, en el que se ha explayado sobre diversos temas. La de Paracuellos ha compartido con Pau Rebollo y Luis Fernández uno de los episodios más angustiosos de su vida personal, hasta el punto de que no lo olvida. Todo surgió a raíz de la pregunta de uno de los locutores, que le preguntó sobre el robo que sufrió en su casa mientras se encontraba de vacaciones fuera de España.

“Yo estaba en Miami, que fui con dos personitas pequeñas, y estando allí me llaman para decirme que habían entrado en mi casa. Se llevaron todo”, narraba la empresaria, quien dio un dato misterioso, al considerar que sabía quién había cometido el crimen. “Yo sé quién me robó”, confesaba. Una revelación que dejó perplejos a los presentadores y que le preguntaron cómo era posible. “Lo sé por instinto mío”, argumentaba la tertuliana de Ni que fuéramos Shhh.

Al ser una intuición, la colaboradora no podía decir nombres concretos y todo quedaba, tristemente, en la esfera de la sospecha. Eso sí, la empresaria justificaba sus indicios porque una persona acudió a su vivienda para realizar “cosas de casa”, lo que podría haber sido una investigación de campo para después, aprovechando que la de Paracuellos se encontraba de vacaciones, allanar su domicilio.

La de Paracuellos se sinceró sobre lo dramático que fue, más por el robo de objetos de valor personal que por otra cosa. “De esto hace ya 13 o 14 años. Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras”, detallaba.

Luis Fernández, Pau Rebollo y Belén Esteban en 'Inédito pódcast'.

“Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía”, explicaba la televisiva, para después dar un dato que sorprendió a los locutores, dado que el robo también tuvo un carácter fetichista. “Se llevaron mi ropa interior”, reveló, dejando perplejos a Rebollo y Fernández.