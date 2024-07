Sandra Barneda estalla en 'Así es la vida': su dura respuesta a las acusaciones de Isabel Pantoja contra el programa

Conflicto entre Isabel Pantoja y Así es la vida. Los abogados de la tonadillera han cargado contra el programa de Telecinco a través de un duro comunicado en el que les acusan de dar pie a especulaciones "arbitrarias, infundadas y alejadas de la realidad".

Y es que el pasado viernes, 5 de julio, según los letrados de la artista, el espacio "hizo alusión a que Isabel Pantoja estaba ingresada en Urgencias en ese momento, siendo tal información falsa, encontrándose Isabel Pantoja en su residencia de la provincia de Cádiz".

Una vez enseñado a los espectadores el texto, este miércoles, el formato producido por Cuarzo se dispuso a desmontarlo, ofreciendo imágenes de aquel día. Sandra Barneda avisaba: nunca se llegó a afirmar que justo en ese instante estuviese ingresada, sino que lo había estado en algún momento del viernes.

César Muñoz apoyaba a su compañera: "Nos reafirmamos en todo lo que dijimos el pasado 5 de julio, al revelar que Isabel Pantoja había sido ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba". Esto es, había sido un ingreso de tan solo unas horas, pero un ingreso al fin y al cabo.

Fue entonces cuando Barneda le leyó la cartilla a Pantoja y sus defensores, sacando la cara por su programa: "Utilizar un verbo como 'ingresada' en el mismo día no implica que esté ingresada en ese momento. Vamos a dar clases de castellano. Los titulares que hayan podido ver son 'clibckbait".

César Muñoz y Sandra Barneda, presentadores de 'Así es la vida' Mediaset España

"Podría ser que siguiera o que fue ingresada y le dieron de alta. Que los abogados de Isabel Pantoja también nos mencionen para decir que fuimos de los pocos que incidimos en que, por la información que barajábamos, intentábamos hacerlo de la mejor manera posible", aseguró Sandra.

"Ya que nosotros dimos la exclusiva, no quisimos dar informaciones como si desayunó o no desayunó, la habitación del hotel, el diagnóstico", recalcó la también conductora de Conexión Honduras, añadiendo: "Nos apoyamos en abogados para no atentar contra la intimidad del personaje famoso".

Por último, resaltó la mayor "importancia" de otros datos sobre la gira en la que se encuentra inmersa ahora la cantante. En este caso, de cara a los fans que ya han adquirido su entrada y que no saben si los 'shows' próximos siguen en pie, serán aplazados o incluso cancelados.

"Me hubiera gustado que hubieran dado explicaciones de otras cosas que son más importantes, como qué va a pasar con el concierto de Castellón y otros conciertos para los que ya se han vendido entradas. Solo digo eso", sentenció Sandra Barneda, indignada.