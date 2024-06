La picante salida de un jubilado de ‘First Dates’ al saber que su cita tiene 69 años: “El número más...”

Una de las citas de First Dates de este miércoles la han protagonizado dos personas maduras, como suele suceder a menudo en el restaurante de Cuatro. José María tiene 69 años, y presume de que hace amistades con facilidad. Su vida no fue sencilla, pues se crió en orfanatos, pero considera que ha sido una vida feliz.

Este soltero se define como alguien activo en cuestiones amorosas, si bien solo ha tenido una relación con su exmujer, a la que parece no haber olvidado del todo. “Nadie me había dado cariño hasta que la conocí”, afirmaba en el programa. Para él las relaciones íntimas son importantes, “siempre con ayudita de pastillas, hay que ser sincero”, y disfruta con las caricias, los abrazos o con dormir pegados.

Loli tiene su misma edad. Fue al programa a encontrar el amor, aunque se considera un poco tímida al principio de conocer a alguien. En las primeras impresiones, los dos solteros no estuvieron muy espléndidos. “No está mal”, dijo José María de ella, y Loli devolvió las mismas palabras.

Aunque en muchas ocasiones cuesta entrar en First Dates en cuestiones íntimas, José María no tenía problema en abrir ese melón. Le ha preguntado a su compañera cómo se identifica, pero la jubilada se mostraba prudente. “Normalita, yo soy antigua”, admitía la soltera. Además, reconoció que le incomoda hablar de sexo en una primera cita. Por este motivo, José María dejó de hablar de sexo y empezó a hacerlo de abrazos y caricias.

A Loli le gusta el baile, bastante, y aunque vive en un pueblo de Valencia sale a la capital a bailar. Su cita se ofreció para acompañarla, pero ella quiere un hombre que baile con ella, no solo un acompañante. De su currículo sentimental previo contó que había tenido tres novios, aunque nunca convivió con ninguno.

Por su parte, José María detalló su situación. “Me he separado hace poco y no quise saber nada de ella en tres meses”. Esto no gustó mucho a su compañera de mesa, pues lamentó que siempre le tocan “los recien divorciados”, con un tono que no expresaba, precisamente, alegría.

La edad de los solteros

Al hablar de cuántos años tienes, Loli no se hacía la coqueta y confesaba tener 69 años. Un número que siempre se ha asociado a una postura íntima, pero que, a la vez, es la edad de José María. Por eso, no dudó en lanzar: “El número más rico de todos”. Para ella, sin embargo, no es un número que le fascine, y entró en detalles de que le han dado placer de otra manera.

La insistencia de José María en cuestiones sexuales acabaron por llevar la cita por un mal camino. Por eso, Loli no quiso tener un segundo encuentro con él, porque para ella lo esencial es buscar el amor, y el resto llegaría después.