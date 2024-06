Susanna Griso toma partido en el conflicto entre Ángel Cristo y su familia: "Me parece tan feo decir eso"

El mismo día que su hermano se sienta en ¡De viernes!, Sofía Cristo ha acudido a Espejo Público. Ha dejado claro que no lo hace para responder a los incesantes ataques de Ángel Cristo desde Telecinco, sino para hablar de cómo se siente ante ellos.

"Llevamos ocho meses con el tema. Yo intento estar entera, pero hay días que no lo estoy. Al final, es un ataque emocional muy duro. Es tu sangre, mi madre lo ha pasado y lo está pasando mal. Yo también", ha comenzado diciendo Cristo, añadiendo que ambas llevan meses "en tratamiento psicológico".

Una de las últimas declaraciones de Ángel va referida al pasado de adicciones de Sofía. El exconcursante de Supervivientes dejó caer cierta preocupación por la posibilidad de que su hermana recayese en las drogas. Concretamente sobre esto, se ha pronunciado Susanna Griso.

"Me parece tan feo decir eso de una persona que hay salido del mundo de la droga, como tú. Que le ha costado, que ha estado en terapia y que ayuda a otras personas. Me parece tan feo que tengas esa espada de Damocles por parte de tu hermano...", aseguraba la presentadora de Antena 3.

La DJ ha afirmado que no sabe "qué habrá en la cabeza" de su hermano: "Lo que sí tengo claro es lo que hay en la mía. Seguir con mis terapias, cuidarme. Si hacía deporte, hacer el doble. Focalizarme en Tomorrowland y en mi gira de 60 bolos".

Sofía Cristo, colaboradora de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

Aun así, hay momentos de debilidad para Sofía: "Nada ni nadie va a conseguir que no me quiera levantar de la cama, pero es verdad que hay días. El otro día estaba en el estudio y empecé a llorar. Se lo dije a mi compañero: 'No sé lo que me pasa'. Creo que estoy más sensible de lo normal".

Al igual que Griso, Miquel Valls se mostraba contundente contra Ángel Cristo: "Lo que queda claro, Sofía, es que tu hermano no tiene oficio ni beneficio. Va a seguir, mientras le sigan pagando y saliendo en distintos medios, atacándote a ti y a tu madre".

Por último, la conductora del matinal de Atresmedia ha aplaudido "el enorme esfuerzo de contención" que está haciendo su compañera para no contestar a las provocaciones de su hermano mayor. "Ella nunca ataca, se defiende", ha señalado Susanna.

Sofía pide respeto a su intimidad

De hecho, Sofía a poco o nada puede dar respuesta, pues no ve los espacios en los que Ángel cuenta su verdad. Eso sí, la que fue participante de Secret Story, aunque ha alabado su trabajo, ha pedido a la prensa que eviten captar continuamente el bloque en el que vive.

"Quiero pedir perdón a mi comunidad de vecinos. Sacan continuamente mi portal y hasta el número", ha comentado la colaboradora de Espejo Público, incidiendo en el respeto a su "intimidad" y a la de sus vecinos, que "no tienen por qué aguantar esto".