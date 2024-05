La guerra abierta entre Terelu Campos y el nuevo ‘Sálvame’: “Eso es una amenaza”

El pasado martes, Belén Esteban se colaba en nuestros hogares por La 2. Acudía como invitada a Late Xou con Marc Giró, y allí habló de su nuevo reto profesional, Ni quefuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, que dará el salto a Ten la próxima semana. Y en un momento dado, el presentador le preguntó si participará Terelu Campos, antigua presentadora y colaboradora de Sálvame. “No se la espera. No te voy a engañar”, se sinceraba Belén.

Al tirarle de la lengua un poco, Belén dejó en el aire que “a lo mejor ahora que estamos en Canal Ten se anima...”, pero que ella no le abriría la puerta. “Creo que cuando hay que estar hay que estar”, sentenciaba Belén. “Yo respeto que haya gente que no quiera, y tenga otras expectativas en su vida profesional, pero no se le espera”, finalizaba.

Entonces no lo imaginábamos, pero esto ha sido el inicio entre una guerra entre el nuevo Sálvame y la hermana de Carmen Borrego. Algo que quedaba patente este miércoles, cuando en Ni que fuéramos Shhh sus participantes admitieron no haber recibido ni un solo mensaje de apoyo de Terelu. Que han recibido la enhorabuena de muchos compañeros, pero que de la Campos no han logrado nada.

[Belén Esteban se pronuncia sobre Terelu Campos y el nuevo ‘Sálvame’: “No se le espera, no te voy a engañar”]

La guerra empezó en RTVE, saltó a Canal Quickie, y hoy ha rebotado de nuevo en la televisión pública. En La 1, en Mañaneros, Terelu Campos ha tenido un choque con Lydia Lozano. Y ha culpado a sus compañeros de no preocuparse por ella. “Siempre estoy callada, pero a lo mejor llega un día en el que no me voy a callar más, nada, de nada. Yo sé hablar igual que vosotros, he convivido con vosotros, he sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo”, comenzaba.

Terelu Campos seguía exponeidno que “la que estoy enferma soy yo, pero soy yo la que tiene que llamar, es el mundo al revés”. “¿Se han preocupado María Patiño, Belén Esteban o los que estáis ahí en saber cómo estoy yo, cuáles son mis preocupaciones o mi situación?”, lanzaba. “¿Os habéis preocupado de vosotros? Venga ya... Siempre los tiros van en una dirección, la mía”, añadía. Terelu terminaba diciendo que a ella se la “desquiere y se me quiere a cada hora”, pero que está harta de la situación.

“Eso es una amenaza”

La guerra no parece que vaya a terminar. Y es que esta tarde, en Canal Quickie, Belén Esteban ha recogido el guante. “Ha dicho: voy a empezar a hablar de todo. Hazlo, Terelu, hazlo. Eso es una amenaza. Recuerda que también hemos convivido todos contigo, ojalá porque yo me lo he pasado de p.m., pero hombre. Que digas vamos a hablar...”, advertía la ganadora de GH VIP.

César Toral, conocido como Escaleto, entraba entonces para decir que una filtración habría informado de que en Mañaneros, en maquillaje, Terelu aseguró “que está harta de vosotros y que os den”.

Kiko Matamoros tomaba entonces la palabra. Y, dirigiéndose a Terelu, exclamaba: “Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente”, sentenciaba. “Tú que vendes todo lo que tengas que vender y me voy a parar ahí”, advertía.

Kiko, en caliente, siguió cargando contra Terelu Campos asegurando que “para falsa víctima tú, y que tú que eres la que siempre tiene que estar jodida más que nadie, más dolida que nadie, en la peor situación emocional”. “Siempre seréis las personas, tú, tu hermana, tu prima, tu perra, o tu hija que esté peor que nadie. Tienes un cuento, que me dan ganas de contar cosas”, finalizaba Kiko, mientras que algunos compañeros le animaban a, efectivamente, contar lo que desease.