Marta Torné habla alto y claro sobre su etapa como presentadora en 'Cámbiame': "Era un poco miseria humana"

Marta Torné, recordada por aparecer en series tan conocidas como El Internado o Velvet Colección, también es conocida por su faceta de presentadora en televisión. Y uno de los espacios con los que más popularidad adquirió fue con Cámbiame, emitido por Telecinco entre 2015 y 2018, donde Torné charlaba con los participantes que decidían transformar su imagen.

Sin embargo, la actriz ha revelado recientemente que no guarda buenos recuerdos de esa etapa. En su última aparición en el pódcast Querido Hater de Podimo, Marta no se ha mordido la lengua al describir su experiencia en Cámbiame.

"Al principio se basaba más en la estética y luego ya íbamos más con las historias... era un poco como miseria humana", declaró Torné, refiriéndose al giro del programa hacia contenidos más sensacionalistas y dramáticos.

Durante la entrevista, ha explicado que la presión para crear contenido más morboso afectó a su comodidad y ética profesional. "Había muchas entrevistas en las que los guiones incluían preguntas muy duras, como '¿sabes que tu hijo se ha intentado quitar la vida por tu culpa?', y yo no quería hacer esas preguntas", contó la presentadora.

En 2017, Marta Torné fue sustituida por Carlota Corredera, una decisión que, según Marta, estuvo motivada por el deseo de los productores de aumentar el dramatismo del show. "Carlota sabe manejarse mejor en ese estilo. Por eso la cogieron, querían meterle más chicha al tema del morbo", afirmó la catalana. A pesar de ello, ella aseguró no tener resentimientos hacia Carlota, de quien dijo tener una relación cercana y de apoyo.

La actriz también abordó la polémica en torno a su despedida del programa. "Me ofrecieron despedirme, pero dije que no porque si me despedía iba a ser todo lágrimas", explicó Torné. Aunque su negativa fue interpretada por algunos como un cierto despecho, ella insiste en que simplemente no quería que su salida se convirtiera en un espectáculo emotivo.

Sobre este tema, ¡Marta contó también que su salida fue impulsada tanto por la decisión de los productores como por su propia incomodidad. "Me molestó, pero hacía tiempo que yo no me sentía cómoda haciendo este programa", admitió. La oferta de un papel en la serie Velvet también influyó en su decisión de dejar el show de Telecinco.

Tras su marcha, los estilistas del programa se reunieron en casa de la presentadora para cenar, un gesto que muestra el afecto que existía entre ellos. "Fui la primera que les dije: 'Si me queréis, cuidadla (a Carlota). Ella también necesita tener vuestro apoyo'", relató Marta. "Me preocupé de que no le hicieran bullying", confesó, preocupada por el bienestar de su sucesora.

A pesar de los desafíos y la incomodidad que sintió durante su tiempo en Cámbiame, Marta Torné ha seguido adelante con su carrera. Actualmente presenta la segunda entrega de Eufòria en TV3, donde se encuentra feliz a pesar de sus problemas con el catalán, según ha relatado ella en alguna ocasión.