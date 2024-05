Paqui Peña cuenta toda la verdad de su mítica caída sobre el castillo de arena: "Claro que me tiré"

La periodista Paqui Peña ha trabajado mucho en televisión. Formó parte, por ejemplo, de ¡Al ataque chou! de Telecinco, o ha conducido Madrileños por el mundo en Telemadrid. Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados, por lo divertido de la situación, es su etapa de reportera del programa Está pasando, de Telecinco. Un programa en directo que ofrecía reportajes e historias de todo tipo.

Allí fue donde, en una de sus intervenciones, se cayó sobre un gran castillo de arena. Algo que fue muy comentado y replicado, en televisión y en internet, antes de que dominasen las redes sociales. Tuvo lugar en el cada vez más lejano 2008, pero 16 años después todavía le preguntan por aquel momento.

En el pódcast Me falta calle le han recordado el asunto, y ella misma ha lanzado la pregunta que todo el mundo tenía en su cabeza. “¿Te tiraste o te caíste? Claro que me tiré”, ha admitido la comunicadora. Hay que destacar que se trataba de un gran castillo de arena, que se estuvo construyendo durante 16 días, y que tenía escaleras, ventanas y hasta luz. Ella, sin embargo, tardó mucho menos en tirarlo abajo con su, ahora sabemos, fingida torpeza.

Lo curioso de la historia es que “el hombre no lo sabía”, y por eso, la cara de susto que puso en el directo fue real. Su equipo le propuso: “Tú te tiras y lo pactas con él”. Paqui Peña, sin embargo, pensaba que si se acordaba toda la reacción del constructor del castillo de arena podría caer en la sobreactuación y que así fuese “todo demasiado falso”.

“Llamé al director y le dije 'no se lo voy a decir, me voy a arriesgar, pero va a quedar más creíble'”, ha desvelado ahora la reportera. Sin embargo, su acto, aunque quedó bien en cámara, le hizo tener remordimientos. “Me sentía tan mal que llamé a producción y dije 'vamos a darle algo, que ha estado 16 días construyendo este castillo'. Le dimos 200 o 300 euros, no recuerdo”.

La reportera Paqui Peña reconoce en el podcast @nostalgiamileni que se tiró encima del mítico castillo y que se le pagó 400€ al señor que lo construyó durante 16 días



Eso sí, antes no se le había avisado de nada... pic.twitter.com/SWv41qrmEa — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) May 28, 2024

Esta compensación económica no le pareció mal al hombre, y así, le propuso volver a repetir la jugada, a cambio, por supuesto, de dinero. “Sí, hombre, ahora me dedico a eso, a tirar construcciones”, ha contado con humor la periodista.