Hoy segunda semifinal de Eurovisión 2024 en directo| Llega la actuación de España con Nebulossa defendiendo 'Zorra'

En estos momentos, Suiza está a la cabeza de los favoritos. Nemo Mettler, artista no binario, mezcla rap, drum and bass y ópera en una canción muy movida, The code. Hay que destacar que esta canción empezó a despuntar, especialmente, tras la celebración de la PreParty de Madrid, el concierto con artistas de Eurovisión que organizan desde Eurovision-Spain.

Su propuesta en este directo es espectacular, tirando la casa por la ventana con una plataforma circular gigante en forma de peonza sobre la que interpreta este tema que podría llevarse el micrófono de cristal el próximo sábado. Nacido en 1999, Nemo tiene una carrera formada por cuatro EP, pero es innegable su talento creativo. En su música se puede notar todo tipo de referencias, con toques orquestales y melodías poco convencionales que recuerdan a grandes de la música como The Beatles y Queen.