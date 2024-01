La durísima reflexión que hizo Paz Padilla a su hija, Anna Ferrer, en 'Te falta un viaje': "Yo sobro en España"

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer finalizaron su aventura en Cuatro este miércoles con la última entrega de Te falta un viaje. El programa no ha logrado despuntar en audiencias, si bien tampoco ha estado por debajo de los datos que vienen siendo habituales en los formatos que emite la segunda cadena de Mediaset en su prime time. Ayer, por ejemplo, marcó un 5,4% de cuota.

Ecuador fue la última parada de madre e hija. Y quizás, fue el programa más emotivo de los cuatro, pues ambas partieron desde Quito, la capital, hasta Santo Domingo de los Tsáchilas, la provincia en la que viven una de las poblaciones indígenas más antiguas del país. Allí conocieron cuáles eran sus creencias, sus tradiciones y sus rituales ancestrales.

Luego, la actriz y la influencer volaron en avioneta hasta el poblado de los Sarayaku, una comunidad indígena vinculada a la selva del Amazonas. Fue aquí donde Paz Padilla sintió una fuerte conexión con la naturaleza al tener que vivir luz ni agua potable, lo que le vino a hacer la siguiente reflexión sobre su vida.

"Me ha gustado mucho lo de conectar con la naturaleza, porque si no estás conectado con ella, te vuelves loco y pierdes el equilibrio", se sinceraba con su hija a la orilla de un río. "Yo me estoy dando cuenta de que a medida que voy viajando, voy conectando más con otras civilizaciones que con la mía".

"Es que yo sobro en España", afirmó rotunda. "¿Cómo puede ser que los entienda tan bien?", prosiguió ella, algo que Anna no entendió muy bien al considerar que es "muy española" porque le gusta mucho la tortilla patata. "Pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, gorda", apostilló la actriz que interpreta a Chusa en La que se avecina.

"¿Y por qué no te vienes a vivir aquí", preguntó Anna. "Me estoy planteando venirme unos meses", respondió ella. Pero la idea seguía sin convencer mucho a su hija: "¿Cuánta gente dice que le encantaría vivir en el campo, tener su huerto y una vida sencilla? ¿Quién lo hace? Nadie".

Fue entonces cuando Paz Padilla habló del padre de Anna. "Él era mi mánager y decidió salirse de la rueda, irse a Honduras de cooperante y es feliz, que nos lo ha dicho muchas veces", dijo por último. Recordemos, que los últimos años de su carrera han estado envueltos en polémica, sobre todo a raíz de su despido de Sálvame y sus declaraciones sobre las vacunas contra el coronavirus.

