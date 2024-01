Jorge Javier Vázquez saca las garras por María Patiño al criticar el "machismo" de Fran Rivera: "Rancio"

A Jorge Javier Vázquez no le ha gustado nada la fea insinuación que hizo Fran Rivera sobre María Patiño en el plató de De viernes. El torero eligió el programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona para volverse a sentar en un plató de Telecinco y para echar sapos y serpientes por su boca sobre Isabel Pantoja, sus hermanos y Eugenia Martínez de Irujo, su exmujer. Lo hizo después de que el formato de Mandarina emitiera una entrevista previamente grabada.

Para contestar a una crítica que había hecho María Patiño desde Socialité, el entrevistado contraatacó diciendo que la presentadora "no tiene ninguna credibilidad" aireando que la periodista intentaba filtear con él en el pasado. Lo hizo con el objetivo de deslegitimarla. "Se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono".

Aunque Acosta y Archidona pasaron por alto el comentario de mal gusto que hizo Fran Rivera - José Antonio León se echó a reír-, Jorge Javier no lo ha hecho. El presentador ha aprovechado su blog semanal de Lecturas para condenar rotundamente el "machismo" del invitado estrella del programa que sustituye al Deluxe.

[César Muñoz frena a Avilés en 'Así es la vida' tras gritar a sus compañeros: "¡Te pido que bajes el volumen!"]

"Hay gente con la que no tienes nada que ver y no puedes evitar que te caiga bien. Todos tenemos a alguien así en nuestra vida. uno de los míos era Fran Rivera, pero lo tengo en cuarentena después de lo que dijo sobre María Patiño en De viernes", escribe. "Vino a decir que qué puedes esperar de una mujer que le dejaba notitas en el parabrisas de su coche. El comentario es de primero de machismo. Rancio, viejuno".

"Lo llega a pronunciar Arévalo y le armamos una buena", dice. "Pero como lo dijo un muchacho bien parecido se lo hemos dejado pasar. Es lo que tiene ser guapo y gente de bien, que se te permite soltar auténticas barbaridades porque formas parte de lo que se conoce como normal: heterosexual, esposo feliz y padre amante de sus vástagos. Y machista".

"Intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño sino a las mujeres"

"Porque intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño sino a las mujeres. Y quien no lo vea así tiene un serio problema". Y en su opinión, Rivera lo tiene porque aún no ha pedido perdón por el comentario "tan bajuno" que soltó. "Quiere decir que tampoco tiene un entorno que le haya hecho ver que metió la pata hasta el fondo".

"Si fuera verdad lo que dejabas caer sobre María, tampoco es nada del otro jueves. Que levante la mano quien, hace muchísimos años, no quería acostarse contigo. Me incluyo. Pero que yo sepa eso no le resta profesionalidad a nadie", prosigue el presentador que invita al torero a "aprender y evolucionar". "Personas como tú no deben obcecarse y darle la espalda a una sociedad cambiante", concluye.

Este guantazo a mano abierta de Jorge Javier también se puede entender como una crítica entre líneas a Telecinco por el nuevo rumbo que ha tomado en el último año en busca de esa televisión "blanca y familiar", dando todos los honores a invitados de la talla de Fran Rivera en una de sus grandes apuestas en su parrilla.

Sigue los temas que te interesan