Frenan a José Manuel Parada en '¡De viernes!' tras poner al mismo nivel a María Jiménez y Pepe Sancho

Este pasado 29 de diciembre, De viernes entrevistó a Alejandro Jiménez, hijo de Pepe Sancho y María Jiménez. El fiel apoyo de la artista habló sobre la relación de sus padres. En el plató, en directo, estaba Isabel, hermana de la cantante fallecida el pasado 7 de septiembre. A pesar de recalcar el infierno que vivió su madre, uno de los colaboradores del programa, José Manuel Parada, dejó unas declaraciones que provocaron que tanto los presentadores como los colaboradores tuvieran que frenarle.

La cantante de Se acabó narró en varias ocasiones en los medios de comunicación cómo fue víctima de malos tratos en su matrimonio con el actor de Carne trémula y ¡Ay, Carmela! Es más, sus declaraciones fueron avaladas por una sentencia judicial en la que se corroboraba que Sancho es un maltratador. De ahí, que las declaraciones de su hijo sólo reconfirmasen el infierno vivido por su progenitora, dando más detalles; así como buscando honrar la memoria de su madre.

Un testimonio muy duro que tuvo el apoyo de Isabel Jiménez en el plató, donde declaró estar muy de acuerdo con el tono que estaba teniendo la entrevista a su sobrino. Ahora bien, las palabras de Alejandro tuvieron una réplica inesperada. Y es que José Manuel Parada consideró que era una historia “muy objetiva”, aunque el expresentador de Cine de barrio señaló que él había vivido “cosas totalmente diferentes”.

[Alejandro Jiménez: "Mi madre disparó a Pepe Sancho y yo, con 7 años, salí corriendo. Lo inevitable iba a pasar"]

Parada igualó la relación del matrimonio. “Yo he vivido cosas totalmente diferentes, donde era ella la que llamaba a Pepe, porque quería volver”, exclamó. Palabras que fueron rápidamente reprendidas tanto por los presentadores como por los tertulianos. Es más, la propia Isabel Jiménez recalcaba que esas palabras de su hermana sólo dejaban en evidencia que lo que vivía la bailaora y el actor “era una relación tóxica”.

'¡De viernes!'

De hecho, los tertulianos quisieron incidir en ese aspecto. “No nos volvamos locos y creo que es importante decirlo. Es decir, Parada, tú te podrás llevar mal con tu pareja, pero, en el momento en el que empiezas a darle de hostias, me vas a permitir que no podemos justificar de ninguna forma el maltrato”, argumentaba José Antonio León. Y es que Parada, valiéndose de la sentencia judicial, declaró que Alejandro no vio cómo su padre sometió a malos tratos a su madre.

“Yo he vivido otras historias”, se justificó Parada. A pesar de esos comentarios, Alejandro siempre ha defendido públicamente a su madre. Es más, en la entrevista recuerda cómo su padre lo rechazó cuando no se puso de su lado. Las palabras de Parada, en las que ponía al mismo nivel a María Jiménez y a Pepe Sancho despertaron la indignación plena en el plató. “¡Que sea la última vez que los pones al mismo nivel! ¡No lo están!”, exclamó Adriano Silva.

Una demanda que provocó el aplauso unánime del público. Parada no cejó en defender su posición y no dudó en lanzar un comentario sardónico. “Vale, ella era una santa y él un demonio”, dijo con tono irónico.

Sigue los temas que te interesan