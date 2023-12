El 'becario' de Mocito Feliz, acusado de estafar con las entradas del Benidorm Fest, se cuela en 'Espejo Público'

Todas las televisiones se han volcado este viernes, 22 de diciembre, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los matinales de las principales cadenas generalistas han recogido todos los detalles de lo que ocurría en el Teatro Real de Madrid, lugar en el que los niños de San Ildefonso han repartido la suerte a los millones de españoles que llevan en su cartera algún décimo.

Entre otras cosas, los programas han dado voz a algunos de los 400 privilegiados que han tenido acceso al patio de butacas para vivir en primera persona el sorteo. Y muchos de ellos se convierten en noticia por los disfraces estrafalarios que llevan. Ha sido el caso de un joven que ha sido entrevistado por Diego Revuelta en Espejo Público y que rápidamente ha sido reconocido en redes sociales como Álvaro Pinazo Robles, conocido como el 'Becario de Mocito Feliz' por sus apariciones en Telecinco.

"Ha sonado de maravilla pero no me ha tocado", decía en referencia a uno de los quintos premios que ha salido en la primera hora. Después, Álvaro ha explicado que llegó a Madrid el miércoles y que para poder entrar en el Teatro Real ha tenido que turnarse en la cola con un amigo suyo y su madre. "No he visto este frío en la vida", se ha quejado.

Álvaro también ha contado al reportero del programa de Susanna Griso que "de los nueve años que llevo viniendo, es la primera vez que sueño que me toca el Gordo aquí". "Sigue soñando, amigo", ha espetado con guasa Revuelta devolviendo la conexión a la presentadora.

Lo que ocurre es que, haciendo un repaso en las redes sociales sobre Álvaro Pinazo, no sólo se recopilan las veces que ha ido a 'cazar' famosos. Lo cierto es que en varios mensajes se le acusa de estafar presuntamente con las entradas del Benidorm Fest 2024. "Le hice el Bizum a esta persona y ahora me bloqueó, no me contesta y por supuesto, ni rastro de las entradas", escribe un usuario, mientras otro alerta de este posible engaño: "Si buscas su nombre en Google podréis ver que no es la primera vez que está metido en follones de estafas".

Resumiendo, le hice el Bizum a esta persona y ahora me bloqueó, no me contesta y por supuesto, ni rastro de las entradas.



La persona que me estafó es Álvaro Pinazo Robles, mas conocido por sus apariciones en telecinco como "Becario del mocito feliz"

Cuidado con la reventa de entradas del #BenidormFest2024 que han intentado timar a 2 de mis amigos. Un tal Álvaro Pinazo Robles. Si buscas su nombre en Google podréis ver qué no es la primera vez que está metido en follones de estafas

Efectivamente, a mediados de septiembre, el 'becario' de Mocito Feliz admitió haber estafado al vender entradas fraudulentas por internet después de que el programa Así es la vida se hiciera eco de hasta 24 denuncias. "Es cierto. Hace unos días me puse en contacto con la gente perjudicada para ir poco a poco ingresándoles el dinero que les debo".

Álvaro aseguraba que ese dinero "me hacía falta" admitiendo que también se lo había gastado "en algún viaje que otro". "Yo sé que lo he hecho muy mal, me avergüenzo de ello pido perdón públicamente", dijo reconociendo haber estafado un total de 4.000 euros. "Ni siquiera tenía las entradas". El joven estuvo afiliado en VOX Málaga, pero el partido lo expulsó.

El 'becario' de Mocito Feliz reconoció en 'Así es la vida' haber estafado con entradas fraudulentas.

En el pasado, Álvaro Pinazo acudió a First Dates en 2016. Sin embargo, su paso por el programa de Carlos Sobera desató las críticas por sus comentarios. "Soy muy de derechas y mis pasiones son el Málaga y España. Soy patriota de los de pulserita y cofrade", dijo asegurando que había ido al programa de Cuatro para encontrar a alguien que "no sea de Podemos, antitaurina, que no se meta con los Reyes y que le guste la bandera de España".

Como decíamos, Álvaro Pinazo se hizo muy famoso después de colarse en innumerables conexiones de los diferentes programas de corazón de Telecinco. Era un fijo de los directos que hacía José Antonio León en Sevilla, cuando este cubría informaciones sobre Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno o Kiko Rivera.

Álvaro Pinazo acudió a 'First Dates' en 2016.

