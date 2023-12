El picantón momento de Mayka Navarro durante el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad en Telecinco

Sin duda, la cobertura que hacen televisiones privadas y públicas sobre la Lotería de Navidad deja momentazos televisivos. Entre gente disfrazada que acude al Teatro Real (incluso con algunos que declaran provenir de "la Luna") u otras situaciones rocambolescas, como el lotero de Almería que confesaba que había escondido décimos de Lotería por todas las partes de la ciudad (incluyendo bajo el agua). No podían faltar los momentazos dejados por los reporteros. Y, en esto, Mayka Navarro es la experta.

La periodista, quien suele cubrir actualidad política y social desde Barcelona y otras provincias de Cataluña, no podía faltar a esta cita. En La mirada crítica, Ana Terradillos comenzó la cobertura especial conectando con diferentes partes de la geografía española, entre la que no faltaba Cataluña con Navarro como representante. Poco antes de que terminase el programa, se habían anunciado ya cuatro de los quintos premios, 54274, 45353, 88979 y 92023.

Justo cuando se anunciaba el último, Terradillos estaba en conexión con Mayka Navarro, quien se encontraba en un mercado comercial en Barcelona. Con la presentadora preguntándole si le había tocado alguno de los quintos o tenía uno de los múltiples números premiados con 1.000 euros; Navarro tiró de humor, aunque con un toque picantón. "Bueno, me ha tocado una tortilla de patatas, con su pan tumaca y una copita de cava con la que voy a brindar con todos ustedes. Porque, oye, toque o no toque, que haya salud", decía la periodista.

Mayka Navarro en 'La mirada crítica'.

"Bueno, algún camarero del quiosco ya me ha tocado. Sí, están por ahí dentro, metidos, pero alguno me ha tocado ya. Es lo que tiene que llevar a Simón", señalaba la reportera, mostrando el perrete que había en su suéter navideño. "En Cataluña, como dicen los expertos, la suerte es esquiva", compartía la periodista con una sonrisa. En ese momento, aparecía un camarero en el córner que tenía el bar en el mercado y Navarro no dudó en hacer una pregunta picantona.

"Antonio, ¿tú ya me has tocado ya algo?", le preguntaba la periodista. El camarero le siguió el juego y no dudó en responderle que a ella le puede tocar "siempre". "¿Me quieres tocar algo a mí? ¿Te puedo tocar yo a ti?", le preguntaba Navarro en directo, provocando alguna exclamación en el plató del magacín matutino. "Eres ídolo de mi mujer y tienes barra libre", le dijo el camarero a modo de broma. Con risas en el plató, Terradillos no dudó en comentar la jugada. "Mayka, claro, tú le vacilas y él te contesta", compartió la presentadora antes de pasar la conexión a otra comunidad autónoma.

