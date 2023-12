El hilarante mensaje de una tuitera que ha provocado la carcajada de Sandra Daviú y Blanca Benlloch en La 1

Con toda España pendiente de cuál será el número afortunado con el Gordo de la Lotería de Navidad, en La 1 se ha vivido un momento de lo más hilarante. En plena conexión en directo desde el Teatro Real de Madrid, el programa especial presentado por Sandra Daviú y Blanca Benlloch ha compartido mensajes de los espectadores, con uno de ellos que ha soltado la sonora carcajada de ambas presentadoras.

Tras dar el primer quinto premio, 54274, el programa de la pública ha compartido una serie de comentarios de redes sociales. Los primeros eran de lo más entrañables. "Un saludo a Sandra [Daviú] de tus becarios favoritos de la universidad: Andrea, Alba y Julián", escribía uno de los trabajadores en prácticas a la periodista barcelonesa, quien ejerce como profesora asociada de información en radio y televisión en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

"¡Muchísimas gracias! No sabéis la ilusión que me hace leeros. Os envío un beso enorme", respondía Daviú. "Buenos días, este año, me toca seguir el sorteo desde Alemania, pero la ilusión nunca se pierde", escribía otro internauta. "¡Claro que no! La ilusión no se pierde ni en Alemania ni en Estambul", respondía Benlloch. "Mi fantasía sería que el Gordo le tocase a alguna de las presentadoras, creo que no habría mayor momentazo", tuiteaba otro usuario de X (antes Twitter). "Me encanta, la misma fantasía tengo yo", añadía entre risas Benlloch.

"Estoy seguro 100% que el Gordo acabará en dos. Me ha venido una inspiración y no fallo en estas cosas", declaraba un internauta que presumía de intuición sobre el futuro. "Pues mira, no estaría mal", terciaba Daviú. "Viendo la Lotería de RTVE desde Ámsterdam. Gracias por el directo de YouTube y [así] acercarnos] un poquito a casa", reconocía otra internauta. "Hay mucha gente que nos está viendo desde fuera, de diferentes puntos del mundo", recordaba Benlloch, dado que la Lotería de Navidad puede seguirse también en TVE Internacional.

"Viviendo la lotería por primera vez vez con mi bebé y embarazada del segundo. No sé si me tocará algo, ¡pero yo ya me siento afortunada!", reconocía otra usuaria en la red. "Totalmente, ya te ha tocado. Es una alegría, ¡qué te vaya bien y gracias por compartirlo con nosotros!", señalaba Daviú. "Uno de los días más bonitos del año. Madrugón, churros y chocolate con mi abuela. Tradición para ver el sorteo de la Lotería en RTVE", añadía otra internauta.

Aunque, antes, llegó el tuit que provocó la carcajada de Sandra Daviú y Blanca Benlloch. "¡Mamá, que te has dejado el móvil en casa! ¡Cómo te voy a llamar si nos toca el Gordo!", podía leerse, provocando la carcajada de las presentadoras. "¡Me encanta!", señalaba Daviú. "Bueno, ya encontrarás la manera. Antes no había móviles y bien que nos enterábamos. Seguro que habrá alguna manera, con señales de humo o en la peluquería o los vecinos", agregaba Benlloch.

