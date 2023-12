Marlène Mourreu, Belén Esteban o Adara Molinero: todos los ganadores de 'GH VIP' han sido mujeres

Naomi Asensi se coronó este jueves como la ganadora de la octava edición de Gran Hermano VIP. La participante de La isla de las tentaciones pasaba así a la historia del reality al convertirse en la primera suplente es hacerse con el maletín, el más bajo también con 'solo' 70.600 euros. No obstante, no lo ha tenido nada fácil porque cuando entró aún no estaban los bandos bien diferenciados.

"Gracias porque pensaba que era una planta de jardín", dijo completamente sorprenda después de que Marta Flich mencionara su nombre. La concursante de 28 años se impuso en las votaciones a Luitingo y a Albert Infante, con unos porcentajes muy igualados (41%, 32% y 27%). Su triunfo, por cierto, certificó también el del equipo naranja.

Con el dinero ganado, la valenciana de 28 años cumplirá con su palabra al irse de viaje con las amigas que ha hecho durante su concurso. "Se lo prometí", dijo. En segundo lugar, Naomi aseguró que iba a "emprender" abriendo una pequeña empresa de la que no quiso dar más detalles.

[Naomi Asensi da la sorpresa y se proclama ganadora de 'GH VIP 8' en la final menos vista de la historia en Telecinco]

Pero lo realmente curioso que nos deja su merecida victoria es que Naomi vuelve a cumplir algo que se lleva repitiendo desde que el formato de telerrealidad se estrenó en Telecinco. Y es que todos los ganadores siempre han sido mujeres. Desde Marlène Mourreau en 2004 hasta Adara Molinero en 2019. Aquella final fue la más vista hasta la fecha, con casi seis millones de espectadores.

La vedette francesa fue la primera en escribir su nombre en la historia del formato al ganar en la final a Juan Camus después de 68 días de encierro en Guadalix de la Sierra. Al año siguiente, Ivonne Armant, la nieta de Plácido Domingo, se impuso al árbitro Brito Arceo y al cantautor Tontxu.

Alyson Eckmann, ganadora de 'GH VIP 4' (Gtres).

El formato descansó después y hasta 2015 Telecinco no lo recuperado con una edición en la que el nombre de Belén Esteban estaba 'escrito' como ganador desde el principio. Laura Matamoros, la hija de Kiko, se llevó el maletín en 2016 al ganar a Carlos Lozano en la cuarta edición. La quinta fue para Alyson Eckmann.

Ya en 2018, Miriam Saavedra se alzó ganadora de GH VIP 6 derrotando en la final a Suso con un 71% de los votos. Y ya por último, en 2019, Adara conquistó a la audiencia después de su historia de amor con Gianmarco. El morbo venía porque la madrileña tenía pareja fuera: Hugo Sierra. La final, emitida el 19 de diciembre, ostenta el récord de cuota con un desorbitado 38,5%.

Precisamente, Telecinco recuperará la 'saga Adara Molinero' con el nuevo GH DÚO que estrenará en enero, tras confirmar los fichajes de su madre, Elena Rodríguez, y de Luca Onestini, el hermano de Gianmarco.

Sigue los temas que te interesan