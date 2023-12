El increíble cambio físico de Carlos Latre, el becario de 'Crónicas Marcianas': casi 30 años de fama

El late night más rompedor de la televisión de los noventa vuelve a Telecinco. Crónicas Marcianas emite un reencuentro con algunos de los rostros más famosos del formato televisivo, que despuntó en las audiencias desde su primer año de emisión hasta el último: desde 1997 hasta 2005. La cita del programa de Javier Sardá será este martes, 12 de diciembre, a las 22:50 horas.

El regreso audiovisual de este espacio a la parrilla de la cadena más famosa de Mediaset España, contará con figuras relevantes del humor como Paz Padilla y Carlos Latre y servirá como nueva apuesta televisa de Telecinco en el prime time frente al liderazgo de la serie Hermanos de Atresmedia.

A través de este programa especial, se podrán recordar los inicios de Crónicas Marcianas, donde sus colaboradores alcanzaron la fama y mostraron sus capacidades humorísticas en el horario nocturno. Es el caso de Carlos Latre, que se dio a conocer en 2002 en este programa. Allí cautivó a los espectadores con su increíble capacidad de imitación de los personajes más famosos de nuestro país como la Bruja Lola, la Pantoja de Puerto Rico, Dinio García, el peluquero Juan Miguel, David Bustamante, Rosa López o la cantante Tamara, ahora conocida como Yurena.

Carlos Latre interpretando a la becaria Bea en 'Crónicas Marcianas'. Red social X (@Carlos_latre)

Y, es que Latre no solo dejo momentos divertidos, sino que también creó personajes únicos que 18 años después todavía siguen siendo recordados.

Uno de ellos fue su interpretación de la becaria Bea o Flora de Mairena, una hermana de Carmen de Mairena que hablaba exactamente igual que ella y ofrecía un contenido cómico delante de los invitados del programa. Para ello, se disfrazaba de las figuras más conocidas del momento.

Carlos Latre imitando a Dinio en 'Crónicas Marcianas'. Telecinco

Se trata de personas que surgieron a modo de improvisación en el programa de televisión Crónicas Marcianas y que tuvieron una gran acogida por el público."La gente que me decía que en sus empresas tenían Beas, trabajadoras o becarias", recordó Latre en una entrevista en El Hormiguero.

Otra de sus interpretaciones estrella fue a la Pantoja de Puerto Rico. "Me pidieron hacer de la Pantoja, en plena operación Malaya, y dije que no sabía hacer de ella, pero que podría hacer de la Pantoja de Puerto Rico", explicó a Pablo Motos.

Sin saberlo, Carlos Latre puso de moda imitar a personajes del mundo del entretenimiento o a los propios colaboradores que estaban al lado. En sus interpretaciones, intentaba imitar a los famosos con varias rimas para que sus frases quedaran todavía más graciosas.

El cambio radical de Carlos Latre tras perder 35 kilos

Durante su última etapa en Crónicas Marcianas, el cómico llegó a pesar 120 kilos. Carlos Latre logró conseguir un impactante cambio físico adelgazando casi 40 kilos en el programa. "Logré perder todo ese pese con ayuda médica y mucha determinación", confesó en una entrevista en TVE.

"Decidí que tenía que adelgazar porque me vi en un video caminando. Me vi andares de una persona obesa y no me gustó", explicó Latre. Un cambio que estuvo basado en el ejercicio y la dieta sana en el que gracias a su esfuerzo se vieron resultados en los que se apreciaba una notable bajada de peso.

Como hemos cambiado...SI QUIERES PUEDES... No pain no gain ...tu único límite eres tu... Y seguimos...;)) pic.twitter.com/GD7sE2ixXH — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 17, 2015

Hasta 2005, permaneció en Crónicas Marcianas, aunque pronto despuntó en otras cadenas con sus imitaciones y siguió abriendo camino a las recurrentes interpretaciones que se fueron introduciendo en los programas de la prensa rosa de la época, como Dónde Estás Corazón (DEC) de Antena 3.

Sin embargo, las imitaciones de Latre no siempre gustaban a los invitados y así se lo hizo saber Carmen Martínez Bordiú durante un programa de DEC donde el cómico decidió ponerse en el papel del abuelo de la invitada, el dictador Francisco Franco.

Carlos Latre antes de perder 35 kilos.

"No lo encuentro gracioso, no lo entiendo simpático, es que no viene a cuento", comentó en el plató.

Desde su fama en Telecinco, Carlos Latre ha participado en el mundo del doblaje en películas como Happy Feet, Garfiel o Emoji: la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Latre (@carloslatre)

Aunque sus participaciones en el mundo televisivo le han convertido en uno de los mejores actores de doblaje. Una secuela de dobles que han seguido programas como el desaparecido Sálvame, que contaba con Josep Ferré como imitador.

Carlos Latre está vinculado actualmente al grupo Atresmedia, donde ha participado con sus interpretaciones en El Hormiguero o Tu cara me suena. A sus 44 años, sigue triunfando en el mundo del espectáculo con su reciente show en el teatro Nuevo Apolo de Madrid, One Show Man.

